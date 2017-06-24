“ليس كما تقولون “

لم تكن المرة الأولى التي أبحث فيها عن مواضيع شيقة ومفيدة ولكن هذه المرة هناك موضوع آخر كلاسيك يعرفه الاجيال السابقة كما تعرفه الأجيال الحاضرة , اكتسبه من عاش ملحمة المشاعر في الحب , الفرح , الحزن , الخوف, الغضب, الضيق , القلق , السعادة , نتيجة ذلك الإحساس الذي يسمع , يرى , يشم , يتذوق , ويلمس الأشياء المادية أو الفيزيائية من حوله . نبضات شعورية تتشكل في الدماغ لوجود أشياء محسوسة تنبه الأعصاب لتولد تلك المشاعر المستخلصة من تلك الاحاسيس.

البعض يعتقد وجود التوافق أو التشابه – إن صح التعبير- بين الاحساس والشعور ولكن للأسف بالفعل ليس كذلك …فأنا شخصيا أرى أن الاحساس يسبق الشعور , أو بالأصح الشعور نتيجة للإحساس , عندما تشعر بالجوع فأنت تحس بالألم ولكنك عندما تأكل سوف تشعر بالراحة والسعادة . قال تعالى (…فلما أحسو بأسنا إذا هم منها يركضون …)..الأنبياء .. فما كانوا ليركضوا لو أنهم لم يحسوا بالعذاب القادم , فشعورهم بالخوف والركض طلبا في النجاة كان نتيجة ما لمسوه وشاهدوه … قال الرسول صلى الله عليه وسلم :” إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس , من أجل أن ذلك يحزنه ” الشعور بالحزن في الحديث سببا لعملية التناجي بين اثنين دون الآخر وهي أيضا نتيجة للعملية المحسوسة من الطرف الثالث …الاحساس يأتي من عامل خارجي بينما الشعور ينبع من الداخل ليترجم معاني ذلك الاحساس ….قال الشاعر : لا يعرف الحزن إلى من عشقا …وليس كل من قال إني عاشق صدقا…للعاشقين نحول يعرفون به…من طول ما حالفوا الأحزان والأرقا .

وما يدعو للتأمل أحيانا أن الاحساس قد لا يعقبه شعورا مطلقا , و ذلك حين نسأل الغافلين عن سبب غفلتهم , أو عن سبب أخطائهم , لرأيت حال لسانهم يقول :إنما نحن مصلحون ..و في الحقيقة هم المفسدون ولكن لا يشعرون .لذلك لا تقحم نفسك في جدال لا طال منه مع أحد الأشخاص فقد لا يشعر بما يصنع وما يعتقد وفي هذه الحالة فهو بلا شعور .

ما يمكن تلخيصه هو أن شعور الانسان نتيجة الأشياء المحسوسة من حوله , فلن تشعر بجمال تلاوة شخص ما لم تسمعه , ولن تشعر بجمال كائن ما لم تشاهده , ومتى سوف تشعر بريحة العطر الجميل إذا لم تشمه , كما أنك لن تشعر بطعم الحلوى إذا أنت لم تذقها , ولو أنك وضعت يدك على النار حينها لشعرت بحرارتها .

بقي أن تعرف أنك ربما تشعر برغبة في التعليق على هذا الموضوع و ذلك بعد قراءته , في حين البعض الآخر سوف يشعر بعدم الرغبة في ذلك , ولكن ما هو جميل أن كلاهما لمس قراءة الموضوع ثم نتج ذلك الشعور المختلف .

….وكل عام وانتم بخير …