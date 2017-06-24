تصريح الأمير الدكتور سعد آل سعود بمناسبة مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

صرح لوكالة الأنباء السعودية، سمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد آل سعود وكيل كلية الإعلام والاتصال للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بقوله: نهنئ ونبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الرفيعة بمناسبة اختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

كما ذكر لـ واس: أن سمو ولي العهد خريج مدرسة سلمان الحزم، ومؤسس الرؤية، وصانع التغير وحامل لواء الشباب والمستقبل الزاهر بمشيئة الله. سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويطيل في عمره، ويوفق سمو ولي العهد لكل مافيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه ويديم عليها نعمة الإيمان والأمان والرخاء والاستقرار.