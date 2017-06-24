مدير المركز الإعلامي بالحد الجنوبي ” عبد الله الفيفي “يهنيء ولي العهد

رفع مدير المركز الاعلامي بالحد الجنوبي عبدالله بن سالم الفيفي التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود , بمناسبة الثقة الملكية باختيار سموه ولياَ للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وقال الفيفي حق لنا أن نفخر ونفاخر بهذه القيادة الراشدة وهذه السلاسة التي نشاهدها في إنتقال وتدول السلطة في هذه البلاد المباركة وذلك ليس بغريب فنحن ننعم في هذه البلاد بقيادة حكيمة وفي كنف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه مؤكداً أن شعب وقيادة المملكة طالما أثبتوا للعالم أجمع أنهم لحمة وكياناً واحداً، تميزه وحدة الكلمة، والإيمان الراسخ بأن مصير ومصلحة هذا الوطن من الثوابت والأركان التي لا يُختلف عليها في كل الظروف والأزمان.

وأضاف الفيفي نحن نعيش مرحلة يقودها أبناء هذا الوطن وفق رؤية طموحة، تنتظر منّا العمل وبذل العطاء لتحقيق طموح قادتنا – حفظهم الله –

وبين أن مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأتي امتداداً للولاء، وترسيخاً للمفاهيم الوطنية التي غرسها قادة المملكة في شعب هذا الوطن الغالي على مر العصور، بما يعزز الوطنية الحقة التي لا يُساوَم عليها، كونها واجب يحتّمه ديننا الإسلامي”

وقال أن الإجماع من مجلس البيعة على شخص ولي العهد، كان وفق شواهد مستقبلية قادها الأمير الشاب ضمن رؤية هادفة ” رؤية المملكة 2030 ” لمستقبل المملكة على جميع المستويات والاصعدة، ضمن خطط واستراتيجيات لتحقيق نقلة نوعية في مؤسسات الدولة المختلفة بكوادر وطنية مؤهلة تقود هذا التحول الذي سيجعل من المملكة بإذن الله نموذجاً للتطوير والتنمية في تنفيذ خططه، واستثمار موارده.

سائلاً المولى أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يجمع كلمتهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم علينا أمننا واستقرارنا في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين.