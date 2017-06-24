سياحة عسير تعلن التوقيع الرسمي مع روتانا

تستقبل مدينة أبها البهية، ذات المناخ الجميل، مهرجانا غنائيا مميزا تتولاه شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث وقع مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير عقدًا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تتولى بموجبه الأخيرة تنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية على مسرح المفتاحة الشهير ضمن مهرجان أبها يجمعنا ١٤٣٨ الذي يأتي مواكبًا لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، بمشاركة ٩ من كبار الفنانين السعوديين والخليجيين، لما تملكه من خبرة عريضة في تنظيم الحفلات وإقامة الأمسيات الغنائية بشكل احترافي على مستوى العالم العربي.

ومثَّل مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في توقيع العقد أمينه العام م. محمد بن عبدالله العمرة، فيما مثَّل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات رئيسها التنفيذي سالم الهندي.

وتتضمن حفلات ليالي أبها الغنائية، أربع حفلات، يصدح بها ٩ فنانين، هم: محمد عبده، عبدلله الرويشد، عبادي الجوهر، رابح صقر، خالد عبدالرحمن، علي عبدالكريم، جابر الكاسر، إبراهيم حكمي، رامي عبدالله، حيث سيفتتح فنان العرب محمد عبده يوم ٧ يوليو أولى هذه الحفلات، ثم تتوالى بقية الأمسيات من خلال الحفل الثاني : مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر والفنانين رامي عبدالله وإبراهيم حكمي بتاريخ ١١ يوليو، ثم الحفل الثالث: مع سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد وأخطبوط العود عبادي الجوهر بتاريخ ١٤ يوليو، أما الحفل الرابع والأخير لهذا الشهر : مع الفنانين خالد عبدالرحمن وعلي عبدالكريم وجابر الكاسر بتاريخ ١٧ يوليو.

وقال أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة م. محمد العمرة، في بيان صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية للمهرجان وزِّع اليوم السبت ٢٩ رمضان الموافق ٢٤ يونيو: إن إعادة حفلات ليالي أبها الغنائية ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبها يجمعنا ١٤٣٨ خطط لها قبل أكثر من عام؛ نظرًا للمكانة التاريخية الكبيرة التي تحتلها بين المهرجانات الغنائية على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقتها ١٩٩٨ م وحتى توقفها ٢٠٠٧ م، وفي ظل الحرص على أن يحتوي المهرجان فعاليات على مستوى رفيع توازي احتفالات مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، بعد أن كانت احتفلت بهذا اللقب في الحفل الكبير الذي أحياه أخطبوط العود عبادي الجوهر تحت رعاية سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد وتشريف من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان وعدد من وزراء السياحة والسفراء العرب، ورئيس منظمة السياحة العربية بجامعة الدول العربية، وبحضور الآلاف من الجماهير.

وأضاف العمرة: “عودة كبار الفنانين على مسرح المفتاحة سيمنح وهجًا خاصًا للمهرجان، فجميع الأسماء المشاركة على مستوى رفيع من الجماهيرية، ما يمنح مؤشرات لنجاح متوقع للخطة المعدة للمهرجان”.

وأشار العمرة إلى أن هناك فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، لاسيما أن مجلس التنمية السياحية حرص على إرضاء الجميع، قائلا في ذات الإطار: “هناك فعاليات دينية وثقافية وفنية ورياضية”.

في المقابل، بعد أن أعلن أ.سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” عن برمجة حفلات عيد الفطر السعيد التي ستبدأ الأسبوع المقبل في كل من مدينتي الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، ها هو يكشف للجمهور السعودي والخليجي والعربي عن مفاجأة جديدة وهي مهرجان غنائي تشهده مدينة أبها.

وبهذه المناسبة، ثمن أ.سالم الهندي لمجلس التنمية السياحية بعسير الثقة الكبيرة في روتانا لتنظيم حفلات ليالي أبها الغنائية، مؤكدا أن الجمهور السعودي سيكون على موعد مع كوكبة من كبار نجوم الغناء السعودي والخليجي الذين سيقدمون أجمل أعمالهم الغنائية على مسرح أعدّ خصيصاً لهذه الحفلات في هذا المكان الجميل وجُهّز بأحدث التقنيات الحديثة من حيث الصوت والإضاءة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تُوجد في الساحة الغنائية عبر الإنتاج والتوزيع وإقامة الحفلات بشكل مميّز، فهي تقوم بتنظيم الحفلات الغنائية في السعودية وكافة دول الخليج والقاهرة ولبنان، وتتضمن قائمتها أكبر وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي؛ لما تملكه من قدرة على تنظيم أكثر من حفل في مختلف الأماكن في وقت واحد من خلال طاقم فني كبير ذي خبرة عالية

في حين أن حفلات ليالي أبها الغنائية على مسرح المفتاحة الشهير قد شارك بها فنانون على مستوى الوطن العربي، من أبرزهم: طلال مداح، محمد عبده، أبوبكر سالم، عبادي الجوهر، عبدالمجيد عبدالله، راشد الماجد، رابح صقر، خالد عبد الرحمن، علي عبد الستار، علي عبد الكريم، عبدالله رشاد، حسين العلي، فيصل علوي، عبدالله بالخير، عبدالله الرويشد، حسين الجسمي، أصيل أبو بكر ، علي بن محمد، محمد البلوشي، طلال سلامة، عبدالرب إدريس، محمد مرشد ناجي، نبيل شعيل، فؤاد الكبسي.