بلدية العيدابي تنهي استعداداتها لعيد الفطر بحزمةِ تجهيزات

أنهت بلدية محافظة العيدابي إستعداداتها لعيد الفطر المبارك بحزمة تجهيزات لتظهر المحافظة بأجمل حلة من خلال أعمال الزينة والنظافة وأعمال الصيانة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة العيدابي “سالم بن يحيى الخالدي بأنه تم الإنتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تنظيف مصليات الأعياد والحدائق، وكذلك تزيين الشوارع الرئيسية بالمحافظة والمراكز بعقود الزينة المضيئة وتزيين حديقة الأمير والساحة الشعبية بالإضاءات المناسبة .

كما أشار “الخالدي” إلى، أن البلدية تسعى من خلال إمكاناتها لظهور المحافظة بأجمل حُلة، وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تعكس رضى سكان المحافظة والزائرين ، مشيرًا إلى أن الفرق التي تم تكليفها والتي تستدعي الحاجة لعملها في فترة عيد الفطر المبارك، كثفت عملها بجهود البلدية الميدانية وخدمات النظافة من تجهيز مصليات العيد وتنظيفها ومسحها استعدادًا لتوافد المصلين وتزيين الأعمدة بالإضاءة الجمالية وعقود الزينة على أعمدة الإنارة على طرق ومداخل المحافظة، وكذلك قيام إدارة الحدائق في البلدية بتأهيل حديقة الأمير محمد بن ناصر ، وصيانة ألعاب الأطفال استعدادًا لاستقبال الزوار ولتوفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا السكان والزائرين كما أنه تم إضافة عبارات التهنئة بعددًا من اللوحات التي تتوسط المحافظة إستبهاجا بفرحة العيد السعيد.