 بالفيديو ..”التجارة” تداهم مستودعًا للألعاب النارية وتصادر آلاف القطع | فيفاء أون لاين
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا
عاجل | الديوان الملكي : غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك حسب تقويم أم القرى

بالفيديو ..”التجارة” تداهم مستودعًا للألعاب النارية وتصادر آلاف القطع

فيفاء أون لاين - متابعة

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لتخزين الألعاب النارية، وضبطت كميات كبيرة منه، كانت معدة للبيع، واتخذت الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وصادرت الفرق عددا كبيرا من الكراتين المعبأة بالألعاب النارية غير المصرح بها، ووصل عددها إلى ما يزيد ‏عن 75 ألف قطعة من تلك الألعاب النارية، المعدة للبيع في عيد الفطر المبارك.

وأظهر مقطع فيديو المستودع وما به من مواد مخالفة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، وأغلق الموقع، على أن يتم استدعاء صاحب المستودع لإكمال الاجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، أعلنت عن مكافأة قدرها 5 آلاف ريال لكل من يقوم بالإبلاغ عن مستودعات الألعاب النارية، ضمن حملة “لنتشارك في حماية أبنائنا”.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*