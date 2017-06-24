بالفيديو ..”التجارة” تداهم مستودعًا للألعاب النارية وتصادر آلاف القطع

داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لتخزين الألعاب النارية، وضبطت كميات كبيرة منه، كانت معدة للبيع، واتخذت الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

وصادرت الفرق عددا كبيرا من الكراتين المعبأة بالألعاب النارية غير المصرح بها، ووصل عددها إلى ما يزيد ‏عن 75 ألف قطعة من تلك الألعاب النارية، المعدة للبيع في عيد الفطر المبارك.

وأظهر مقطع فيديو المستودع وما به من مواد مخالفة، حيث تم تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، وأغلق الموقع، على أن يتم استدعاء صاحب المستودع لإكمال الاجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار، أعلنت عن مكافأة قدرها 5 آلاف ريال لكل من يقوم بالإبلاغ عن مستودعات الألعاب النارية، ضمن حملة “لنتشارك في حماية أبنائنا”.