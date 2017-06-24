“وزارة الحج والعمرة “: أعداد المعتمرين هذا العام تفوق السنوات الماضية

كشفت تقرير إحصائي حديث صادر من وزارة الحج والعمرة عن زيادة أعداد المعتمرين للعام الحالي 1438هـ مقارنة بالعام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها بعض البلدان العربية.

وبحسب التقرير الإحصائي، فإن أعداد تأشيرات المعتمرين للعام الحالي بلغت حوالي 6.750.000 تأشيرة، مقارنة بـ 6.3.93000 تأشيرة في العام الماضي 1437هـ .

وأوضح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن هذا النمو الجاري في أعداد المعتمرين والزوار والذي سيتنامى إن شاء الله أيضا خلال السنوات القادمة، يأتي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030 ومواكبا للاستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومتي الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لتأدية مناسكهم .

وبين معالي وزير الحج والعمرة أن الوزارة اتخذت حزمة من الاستراتيجيات الفعالة حيال انخفاض أعداد التأشيرات للمعتمرين من بعض الدول التي تواجه ظروف اقتصادية وأمنية، حيث عمدت الوزارة إلى فتح أسواق جديدة للعمرة من خلال العمل على استقطاب عدد أكبر من الدول المستهدفة لتعويض النقص، مما أسهم في تحقيق رقماً قياسياً جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الماضية. كما رفع معالي وزير الحج والعمرة عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهد الأمين على ما يحظى به قطاع الحج والعمرة من رعاية واهتمام كبيرين، وعلى العناية الفائقة التي يمتع بها ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى المملكة من أنحاء العالم كافة.

من جهته أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المكلف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية المهندس محمد بن حامد الكليبي، إرتفاع نسبة إشغال الفنادق خلال موسم العمرة للعام الحالي 1438، مبينا زيادة نسبة الإشغال في فنادق الخمسة نجوم بنسبة 113%، فيما زادت نسبة الإشغال في فنادق الأربعة نجوم بنسبة71.2%.

وبين التقرير الإحصائي أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بعض الدول العربية أسهمت في انخفاض القادمين للعمرة من بعض الدول، إلا أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الحج والعمرة لدعم جهود شركات العمرة ، أسهمت في تعويض النقص في أعداد المعتمرين القادمين من مصر وتركيا والأردن، حيث تمثلت الزيادات في أعداد تأشيرات العمرة من دول آخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والنرويج ، إذ يعد إنفاق الفرد من هذه الدول هو الأعلى في مواسم العمرة والزيارة .

وكشف التقرير عن تصدر الجنسية الباكستانية قائمة المعتمرين الأكثر قدوماً بين مختلف الجنسيات، حيث بلغ مجموع المعتمرين نحو 1.446.284 معتمرا بزيادة 45% عن العام الماضي، وجاءت الجنسية الإندونيسية في المرتبة الثانية ضمن القائمة بزيادة قدرها 25% بعدد 875.958 معتمرا، تلتها الجنسية الهندية بنحو 524.604 معتمر، وسجلت الجنسية البنغلاديشية قدوم 80.977 معتمرا، فيما شكل العراقيون الجنسية العربية الأكثر قدوما للعمرة بنحو 264.878 تأشيرة عمرة، بزيادة 58% عن العام الماضي.

فيما بلغ عدد القادمين لأداء العمرة عبر المنافذ الجوية نحو 5,585,200 معتمراً، 69% عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و29% عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية حوالى 58,470معتمراً، 58% عبر ميناء جدة الإسلامي، و42% عبر ميناء ينبع التجاري، بينما استقبلت المنافذ البرية 546,998 قادما، 50% عبر منفذ حالة عمار، 16% عبر منفذ البطحاء، 13% عبر منفذ الرقعي، و11% عبر منفذ الحديثة.