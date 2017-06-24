اكملت بلدية محافظة هروب بمنطقة جازان استعداداتها لعيد الفطر المبارك ,لتزين الشوارع والحدائق
وأفاد رئيس بلدية محافظة هروب أ حسن بن علي أبوطالب أن البلدية قامت بتجهيز و تسوية ومسح مصلا العيد الجديد والميادين والساحات. وتزين الحدائق والمتنزهات.
وأضاف أبوطالب ‘
استمرار أعمال الرقابة الصحية بشكل مكثف على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة.
بلدية محافظة هروب تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك
اكملت بلدية محافظة هروب بمنطقة جازان استعداداتها لعيد الفطر المبارك ,لتزين الشوارع والحدائق
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