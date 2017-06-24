 بلدية محافظة هروب تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك | فيفاء أون لاين
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا
عاجل | الديوان الملكي : غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك حسب تقويم أم القرى

بلدية محافظة هروب تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك

بلدية محافظة هروب تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك
فؤاد علي - هروب

اكملت بلدية محافظة هروب بمنطقة جازان استعداداتها لعيد الفطر المبارك ,لتزين الشوارع والحدائق
وأفاد رئيس بلدية محافظة هروب أ حسن بن علي أبوطالب أن البلدية قامت بتجهيز و تسوية ومسح مصلا العيد الجديد والميادين والساحات. وتزين الحدائق والمتنزهات.
وأضاف أبوطالب ‘
استمرار أعمال الرقابة الصحية بشكل مكثف على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*