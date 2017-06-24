بر فيفاء توزع “1582” سلة غذائية و3849 كرتون تمر و9ألف وجبة إفطار

نفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة فيفاء خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ عدد من المشروعات الخيرية , منها مشروع توزيع السلة الغذائية ومشروع إفطار صائم ومشروع كسوة العديد كما رعت الجمعية مسابقة أثر الالكترونية الرمضانية التي ينظمها المكتب التعاوني , بالإضافة إلى تقديم جوائز في الديوانيات الاجتماعية بملتقيات الأحياء بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية . حيث وزعت الجمعية عدد 1582 سلة غذائية رمضانية متنوعة شملت المستفيدين المسجلين بالجمعية من المحتاجين والفقراء وأسر الأيتام , بالإضافة إلى توزيع عدد 3849 كرتون تمر . كما دعمت الجمعية 239 يتيماً ويتيمة من المسجلين لدى الجمعية بتكلفة إجمالية قدرها 70,600 ريالا كمشروع كسوة للعيد وذلك بهدف مشاركتهم فرحة العيد من خلال تحويل المبالغ المالية عبر البطاقات الخاصة بكل يتيتم .

كما نفذت الجمعية مشروع إفطار صائم يتم تقديم حوالي 9000 وجبة إفطار توزع على 5 مواقع بالجوة ومروح ونيد اللمة ونيد الدارة ونيد الضالع ويستفيد من الكثير من الصائمين وخاصة الجاليات ومنها الفلبينية التي يقدم لها دروس دينية قبل الإفطار بالتعاون مع المكتب التعاوني , كما قامت الجمعية أيضا بدعم إحدى الأسر المحتاجة بمكيفات ومراوح .

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية فضيلة قاضي المحكمة العامة بفيفاء الشيخ سليمان بن جابر بن سالم الفيفي عن الشكر والتقدير لكافة الداعمين والمتبرعين لدعمهم المتواصل سائلا الله العلي القدير أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم .