 صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين | فيفاء أون لاين
السبت, 29 رمضان 1438 هجريا, الموافق 24 يونيو 2017 ميلاديا
عاجل | الديوان الملكي : غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك حسب تقويم أم القرى

صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين
فيفاء أون لاين ـ جازان

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – بمشيئة الله تعالى – صلاة عيد الفطر بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان, فيما يستقبل بقصر سموه المهنئين بالعيد السعيد عقب الصلاة .
ويقوم سموه بزيارة معايدة لأبناء دار التربية الاجتماعية، ويعايد المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد المركزي بهذه المناسبة .
ويستقبل سمو أمير منطقة جازان ثاني أيام العيد المحافظين ورؤساء المركز والمشائخ وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*