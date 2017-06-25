بحضور شركائها ومنسوبيها..ماكس ميديا تقيم افطارها السنوي بجدة

في اجواء روحانية وحميمية بخواتم ايام رمضان الكريم والتهنئة بعيد الفطر المبارك ، أقامت شركه ماكس ميديا الافطار السنوي للعام ٢٠١٧ ، في فندق الدار البيضاء جراند بجدة .

واستعرض المهندس خالد المدرسي الرئيس التنفيذي للشركة في كلمته الترحيبية مسيرة ماكس ميديا منذ انطلاقتها ومراحل تطورها مشيداً بشركاء وعملاء الشركة ومتمنيا لهم سنة مليئة بالإنجاز والنجاح وأشار في كلمته ان الشركة حققت شراكات جديدة ومثمرة مع قطاعات تجاريه متعددة في هذا العام وان نجاح الشركة في تحقيق أهدافها الموضوعة يعود الفضل الاول فيه الى الكفاءات التي تعمل والدور الهام الذي تقوم به الشركة الاستشارية التابعة لماكس من تطوير ومساندة في اتخاذ القرارات التي أدت الى النجاح المحقق.

كما اوضح الى ان الشركة أطلقت في هذا العام ثلاث منتجات جديده تحت علامتها التجارية واسمها ، وأكد على ان الفترة القادمة فترة تحدي ونجاحات جديدة في كل الجوانب التسويقية والبيعية وتطوير وتوسع انتشار منتج الشركة الذي يعد اول منتج اعد وانتج خاصاً بالشركة ، حيث سيتجاوز المحلية الى الدولية .

حضر الحفل عدد من شركاء الشركة وهم : شركه الاتصالات السعودية (قطاع الاعمال، وقطاع الحج) وشركة برافوا للاتصالات ، وعدد من الاعلاميين منهم الصحفي النجم علي فقندش ، الاعلامي السنابي صلاح غلاب ، والمستشار الاعلامي محمد البرعي وعدد من المهتمين ومنسوبيً واداري شركة ماكس ميديا في المنطقة الغربية .