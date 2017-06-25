 محافظ محافظة ميسان يستقبل المهنئين بديوان المحافظة بعد صلاة العيد | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا
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هنأ القيادة والشعب بحلول عيد الفطر المبارك

محافظ محافظة ميسان يستقبل المهنئين بديوان المحافظة بعد صلاة العيد

محافظ محافظة ميسان يستقبل المهنئين بديوان المحافظة بعد صلاة العيد
فيفاء أون لاين - متابعة

رفع محافظ محافظة ميسان الأستاذ عبدالله الفيفي أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل والأمتين العربية والإسلامية و لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي ورجال أمننا في كل بقعة من الوطن الغالي بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقال الأستاذ عبدالله الفيفي أن شيوخ قبائل محافظة ميسان وأعيان وأفراد المحافظة يرفعون أكف الضراعة لله سبحانه أن يُديم على هذه البلاد أمنها وأمانها وأعيادها وأن يحميها من شر الأشرار وكيد الفجار .
وأضاف الفيفي أن محافظة ميسان يسرها استقبال المهنئين بالعيد السعيد من بعد صلاة العيد حتى الساعة العاشرة صباحاً بديوان المحافظة سائلاً الله أن يُديم الفرحة والسعادة على البلاد والعباد .

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