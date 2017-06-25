بلدية محافظة صبيا تنهي تجهيز ملعب أبو السلع

أنهت بلدية محافظة صبيا مساء أمس تجهيز مشروع ملعب البلدية “بأبو السلع” ضمن جهودها في تحسين وتطوير المرافق العامة وتوفير المتنفس لشباب المحافظة.

جُهز الموقع ورص بالانجيلة الصناعية ووفرت فيه الإنارة حسب المتابعة والتوجيه من رئيس البلدية الأستاذ سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، الذي أكد أن البلدية وضمن جهودها في تحسين وتطوير المرافق العامة التابعة للنطاق الاشرافي للبلدية، قد أنهت تجهيز مشروع الملعب في قرية أبو السلع الذي يعتبر واحد من سلسة من المشاريع التي تم اعتمادها للتنفيذ من أجل توفير متنفس للشباب في المحافظة، وذلك لاستغلال أوقات فراغهم أيام إجازة عيد الفطر المبارك.