جمعية بنات الوطن تقدم للاسر المنتجة بطايق بمناسبة عيد الفطر وتعايد جنود الحد الجنوبي

قامت جمعية بنات الوطن اليوم الخميس بتوزيع بطايق للأسر المنتجة التي حصرها بحدود خمسين عائلة لكل عائلة 100ريال استعداد للعيد وهذا باذن الله بداية خير.

ونشكر من تجاوب معنا وقام بمساعدتنا وقد ذكرت رئيسه جمعية بنات الوطن”كاذية الثويعي ” ان سوف نقوم يوم السبت بتسليم قواتنا البواسل على الحد الجنوبي بعيدية يتم توزيعها عليهم رغبة من الجمعية في مشاركة فرحة العيد ابطالنا البواسل..

ونتمنى من الله ان يتعاونوا معا الجمعية لكي يتم فتح الحساب لتقدر على اتمام عملها على الوجهة المطلوب .

ونشكر كل من ساهم بدعم هذة الجمعية من أهل الخير .

ونبارك في نفس الوقت ونبايع ولي العهد الامير محمد بن سلمان ال سعود على الامر الملكي بتعيينه ولي العهد ونتمنى من الله ان يكون هذا المنصب خير للوطن والامة الاسلامية