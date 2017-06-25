شاهد .. ضبط نحو 25 ألف قطعة حلوى منتهية الصلاحية قبل بيعها في العيد

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أمس (السبت) نحو 25 ألف قطعة شوكولاته بعضها مخالف لنظام البيانات التجارية والآخر منتهي الصلاحية، حيث كانت معدة لتصريفها وبيعها بالأحساء وحائل خلال أيام العيد.

وتفاعلت الوزارة مع بلاغ تقدمت به مواطنة من حائل وضبطت حوالى 1640 قطعة شوكولاته منتهية الصلاحية في أحد المحال، واستدعت صاحب المحل لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرق المتابعة بالوزارة من ضبط واحتجاز 23 ألف قطعة شوكلاته بمحافظة الأحساء؛ لمخالفتها نظام البيانات التجارية، بسبب عدم وجود بلد المنشأ في السلعة، ولعدم كتابة البيانات عليها باللغة العربية، كما قامت الوزارة باستدعاء صاحب الشركة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

