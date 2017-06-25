الرئيسية › محليات الخدمة المدنية : الإعلان قريباً عن موعد اختبار تقييم1 7:31 ص, 1 شوّال 1438 هـ - 25 يونيو 2017 م فيفاء أون لاين ـ الرياض Tweet أكد متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف أنه تم التنسيق مع مركز قياس حيث سيتم الإعلان عن موعد عقد اختبار تقييم1 قريباً. شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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