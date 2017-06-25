 الخدمة المدنية : الإعلان قريباً عن موعد اختبار تقييم1 | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

الخدمة المدنية : الإعلان قريباً عن موعد اختبار تقييم1

الخدمة المدنية : الإعلان قريباً عن موعد اختبار تقييم1
فيفاء أون لاين ـ الرياض

أكد متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف أنه تم التنسيق مع مركز قياس حيث سيتم الإعلان عن موعد عقد اختبار تقييم1 قريباً.

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