زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب وسط اليابان

ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان الليلة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات اليابانية.

وقالت، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد نحو 30 كيلومترًا غرب مدينة إينا في مقاطعة ناغانو، عند الساعة 07,02 بالتوقيت المحلية. ولم تصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي.

وأشارت إلى عدم توافر معلومات عن إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن. وتوقفت حركة شبكة شينكانسن للقطارات الفائقة السرعة بسبب انقطاع التيار الكهربائي في تلك المنطقة. ولم يُلاحظ أي تأثير للزلزال على محطات الطاقة النووية في المنطقة.