 صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء السعودية | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء السعودية

صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء السعودية
فيفاء أون لاين - الرياض / واس

أديت صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم فى مختلف أنحاء المملكة، بعد أن منّ الله على عباده بصيام شهر رمضان المبارك.
وشهد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، كثافة فى عدد المصلين من المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار الذين توافدوا إليهما.
كما توافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التى هيئت للصلاة فى مختلف مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وهجرها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

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