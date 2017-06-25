صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء السعودية

أديت صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم فى مختلف أنحاء المملكة، بعد أن منّ الله على عباده بصيام شهر رمضان المبارك.

وشهد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، كثافة فى عدد المصلين من المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار الذين توافدوا إليهما.

كما توافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التى هيئت للصلاة فى مختلف مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وهجرها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.