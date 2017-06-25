الرئيسية › أخبار فيفاء فيديو وصور .. مظاهر العيد في جبل الحكمي بفيفاء 10:26 ص, 1 شوّال 1438 هـ - 25 يونيو 2017 م يحيى فرحان - فيفاء Tweet http://www.faifaonline.net/portal/wp-content/uploads/2017/06/VID-20170625-WA0088.mp4 http://www.faifaonline.net/portal/wp-content/uploads/2017/06/VID-20170625-WA0087.mp4 شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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