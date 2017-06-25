مخيم قبيلة المشنوي يستقبل المعايدين

توافد سكان بقعة الطحله بحقو قبيلة المشنوي بعد اداء صلاة عيد الفطر بمشهد المانه على المخيم المخصص لاحتفالية القبيله بسوق فيفاء العام جريا على العادة السنوية لابناء سكان بقعة الطحله لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبه السعيده وتناول طعام الافطار المعد لهذه المناسبه ، حيث التقى الاشقاء لتبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد وتجديد العهد في اجواء من الفرح والسرور بهذه المناسبة المباركه والمشاعر الفياضة والتي امتزجت فيها فرحة اللقاء والاخوه الصادقه بين مجتمع سكان المنطقه سائلين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه المباركه على ابناء هذا الوطن الغالي وان يحفظ حكومتنا الرشيده ووطنا الغالي وينصر جنود هذا البلاد المرابطين على الحدود ويسدد رميهم ويعيدهم لاهليهم منتصرين باذن الله.