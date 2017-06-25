تهنئة من فيفاء الجنوب

🇸🇦 عيدا سعيدا 🇸🇦
🇸🇦🇸🇦وكل عام وانتم بخير 🇸🇦🇸🇦
صوت القبائل بريد الشوق والتهنية
مزيجها الطيب من صافي مناقيبها
*
من المروج الخضر فيفائنا النائية
الناقية الصافية روضة سحاييبها
*
جنانها الباهية وألوانها الزاهية
وأعطارها الزاكية فوحة مضاريبها
*
وشموسها والقمر ونجومها السارية
وعيونها الجارية من باطن إشعابها
*
وتلالها والثمر وانفاسها الدافية
ما يحمل أقطابها من ناقي أصيابها
*
وأقلامنا والحبر والشعر والقافية
وما احتوته الضماير مربع حسابها
*
فيضه سلام وما بعد السلام تهنية
للملك سلمان حازمها وبوابها
*
ثم الفتى الفذ الشبل السمة العالية
ورجال دين(ن)ودولة شرق وجنوبها
*
صقر ٍطليق يقود صقورها الضارية
كل المعاني الرفيعة تنجب اربابها
*
آل سعود عماداً في الأرض راسية
من هزة أطوادها ماأهتزت اشنابها
*
تعامل الناس بالإيمان وانسانية
نوافذ الريح حصرا ً تقفل أبوابها
*
سادوا الأمم بالشفافية وحسن النية
والصدق وما خيّب الرحمن طلابها
*
والعالم أجمع تصان الأولى والباقية
دنيا سلام وتعايش حاسب حسابها
*
عيدٍ مبارك ونصر(ن) والهمم عالية
والعاصمة راعية وملوكها اقطابها
*
يا الله يا فالق الإصباح والعاشية
نودعك أرض الحرم ثراها وترابها
*
وإحفظ أبا فهد ف الوجدان له ناصية
وإحفظ عضيده وأسد الدار واشبالها
*
وإحفظ جنود الوطن الرابطة الحامية
وكل من له يد (ن ) بيضاء مع اذيابها
*
واغلل أيادي الظلم والألسن العاوية
ورد كيد العدى وشتّت أسرابها
*
أرض بها قبلة الإسلام مستعصية
على مشاريع حزب ( اللات) واذنابها
*
خوارج الدين بالأحقاد متساوية
سلالة(ن) باذرات البغض ف اصلابها
*
أما وف اعناقنا بيعة تطيب النية
وبإذن ربي نكون عيون قبطانها
*
سفينة الحزم في عمق البحرمرسية
تظلها راية التوحيد وأهدابها
*
يا خير أمة تراكم بُردها الواقية
كونوا حجاباً يهدّي مد بركانها
*
مسك الختام صلاة عل خاتم الأنبيا
ما هل وبل(ن) وخضّر نابت اعشابها
* * *
بقلم أبو عبدالله
سليمان حسين صبحان الفيفي
في 1438/10/1هجرية
التعليقات (٠) اضف تعليق