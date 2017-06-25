تهنئة من فيفاء الجنوب

🇸🇦 عيدا سعيدا 🇸🇦

🇸🇦🇸🇦وكل عام وانتم بخير 🇸🇦🇸🇦

صوت القبائل بريد الشوق والتهنية

مزيجها الطيب من صافي مناقيبها

*

من المروج الخضر فيفائنا النائية

الناقية الصافية روضة سحاييبها

*

جنانها الباهية وألوانها الزاهية

وأعطارها الزاكية فوحة مضاريبها

*

وشموسها والقمر ونجومها السارية

وعيونها الجارية من باطن إشعابها

*

وتلالها والثمر وانفاسها الدافية

ما يحمل أقطابها من ناقي أصيابها

*

وأقلامنا والحبر والشعر والقافية

وما احتوته الضماير مربع حسابها

*

فيضه سلام وما بعد السلام تهنية

للملك سلمان حازمها وبوابها

*

ثم الفتى الفذ الشبل السمة العالية

ورجال دين(ن)ودولة شرق وجنوبها

*

صقر ٍطليق يقود صقورها الضارية

كل المعاني الرفيعة تنجب اربابها

*

آل سعود عماداً في الأرض راسية

من هزة أطوادها ماأهتزت اشنابها

*

تعامل الناس بالإيمان وانسانية

نوافذ الريح حصرا ً تقفل أبوابها

*

سادوا الأمم بالشفافية وحسن النية

والصدق وما خيّب الرحمن طلابها

*

والعالم أجمع تصان الأولى والباقية

دنيا سلام وتعايش حاسب حسابها

*

عيدٍ مبارك ونصر(ن) والهمم عالية

والعاصمة راعية وملوكها اقطابها

*

يا الله يا فالق الإصباح والعاشية

نودعك أرض الحرم ثراها وترابها

*

وإحفظ أبا فهد ف الوجدان له ناصية

وإحفظ عضيده وأسد الدار واشبالها

*

وإحفظ جنود الوطن الرابطة الحامية

وكل من له يد (ن ) بيضاء مع اذيابها

*

واغلل أيادي الظلم والألسن العاوية

ورد كيد العدى وشتّت أسرابها

*

أرض بها قبلة الإسلام مستعصية

على مشاريع حزب ( اللات) واذنابها

*

خوارج الدين بالأحقاد متساوية

سلالة(ن) باذرات البغض ف اصلابها

*

أما وف اعناقنا بيعة تطيب النية

وبإذن ربي نكون عيون قبطانها

*

سفينة الحزم في عمق البحرمرسية

تظلها راية التوحيد وأهدابها

*

يا خير أمة تراكم بُردها الواقية

كونوا حجاباً يهدّي مد بركانها

*

مسك الختام صلاة عل خاتم الأنبيا

ما هل وبل(ن) وخضّر نابت اعشابها

* * *

بقلم أبو عبدالله

سليمان حسين صبحان الفيفي

في 1438/10/1هجرية