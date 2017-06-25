 بالصور .. مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد | فيفاء أون لاين
الأحد, 1 شوّال 1438 هجريا, الموافق 25 يونيو 2017 ميلاديا

بالصور .. مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد

بالصور .. مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد
عبدالرحمن الفيفي - فيفاء

مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد بصور جديدة  حيث التقطه المصور موسى عبده  الفبفي

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*