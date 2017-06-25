الرئيسية › أخبار فيفاء بالصور .. مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد 12:37 م, 1 شوّال 1438 هـ - 25 يونيو 2017 م عبدالرحمن الفيفي - فيفاء Tweet مصلى العيد المعلق في فيفاء يعود من جديد بصور جديدة حيث التقطه المصور موسى عبده الفبفي شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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