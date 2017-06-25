جماعة مصلى العيد بنيد المزرة يحتفلون بعيد الفطر السعيد

احتفل جماعة مصلى العيد بنيدالمزرة بعيد الفطر السعيد لعام ١٤٣٨ مقدمين تهنئتهم بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان وإلى سعادة محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي وإلى جميع أبناء هذا الوطن بهذه المناسبة السعيدة . فبعد خطبة وصلاة العيد التي كان إمامها الشيخ / عبدالله يحيى حسين الفيفي والتي أكد فيها على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وإظهار فرحة العيد وصلة الأرحام . مبينا جهود دولتنا حفظها الله في حفظ أمن هذا الوطن ودور المواطن في ذلك داعيا لجنودنا المرابطين بالنصر والتمكين .

وبعد صلاة العيد تبادل الجميع التهاني في مصلى العيد . ثم انتقل الجميع إلى مقر مخيم العيد الذي تم إعداده ليكون مقر استقبال ومعايدة بين الجميع . وقد وصلوا للمخيم مرددين العرضات الشعبية وتم استقبالهم بما يسمى الطرح والخبر .

ثم تناول الجميع فطور العيد والذي تكون من الأكلات الشعبية المتنوعة التي شاركت بها جميع الأسر .

بعدها استمرت العرضات الشعبية المتنوعة واستقبال المهنئين بعيد الفطر

في أجواء من الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة .