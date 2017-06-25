المركز الإعلامي ينظم زيارات معايده للمرضى وأبطال الصحة بالحد الجنوبي

نفذا المركز الاعلامي بالحد الجنوبي صباح اليوم اول ايام عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان زيارات معايدة لعدد من الإعلاميين لمعايدة المرضى المنومين بمستشفيات الحد الجنوبي والتي شملت كلا من مستشفى الموسم العام والطوال وصامطه والحرث ونقلت الأسرة الإعلامية بمنطقة جازان لكافة المرضى والمصابين المنومين و لأبطال الصحة المرابطين من الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري تهاني معالي وزير الثقافة والاعلام بعيد الفطر المبارك . كما رصد الوفد الإعلامي ما يقوم به أبطال الصحة من جهود كبيرة لخدمة المرضى والمصابين والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها كافة أفراد الطواقم العاملة بمستشفيات الحد الجنوبي.