3990 عامل نظافة لرفع نفايات جازان في العيد

ضاعفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها الـ 26 جهودها وكافة طواقمها وكوادرها البشرية والآلية والتي تجاوزت الـ 3990 عامل وعشرات الموظفين والفرق الميدانية لمواصلة تقديم كافة الخدمات البلدية من النظافة العامة وصحة البيئة والترفيه والرقابة الميدانية والتشجير والخدمات الالكترونية والطوارئ والبلاغات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

مسرح وترفيه

أوضح سعادة أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع اليوم بأن أمانة جازان وبلدياتها ممثلة في إدارة المسئولية الاجتماعية تنفذ خلال أيام العيد العشرات من البرامج الاحتفالية والترفيهية والمسرحية والعروض المختلفة وتجهيز المتنزهات والشواطئ والجزر السياحية خلال أيام العيد.

وبين الشايع بأنه تم وضع خطة للرقابة الصحية وصحة البيئة للمنطقة وكافة محافظاتها ومراكزها سيتم تنفيذها خلال إجازة عيد الفطر وذلك من خلال 52 فرقة رقابية وفنية تعمل على مدار الساعة، وتنفذ الفرق حسب الخطة المعدة 1248 جولة تفتيشية على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وخاصة المطابخ والمطاعم وصوالين الحلاقة ومشاغل صوالين التجميل النسائية ومغاسل الملابس ومن المتوقع أن تتجاوز عدد الزيارات التفتيشية على المحلات 6240 زيارة وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك

3990 عامل نظافة

وأشار الشايع بأنه سيتم تنفيذ خطة نظافة مكثفة خلال إجازة العيد تشمل كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة وذلك من خلال 3990 عامل نظافة ومراقب وأسطول متكامل من الآليات والمعدات المختلفة

وأكد الشايع حرص أمانة المنطقة وبلدياتها على تقديم أفضل الخدمات وسعيها المستمر في رفع وتجويد مستوى خدماتها.

إلى ذلك دعت أمانة جازان جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن اي مخالفات أو ملاحظات عبر الخط الساخن للطوارئ 940الذي يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين.