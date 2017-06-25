​”العقدي” رئيس مركز ريم يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين​

ادى رئيس مركز ريم بمنطقة جازان الاستاذ احمد بن جابر العقدي صباح اليوم الاحد غرة شوال صلاة العيد بجامع بلدة المديري مع عموم المصلين ، وبعد انتهاء صلاة وخطبتي العيد توجه لزيارة الشيخ مروعي الحدري لمعايدته في منزله والاطمئنان على صحته ثم انتقل لمقر الضيافة بالمركز حيث استقبل المشايخ والعرايف والنواب ووجهاء ومسؤولي بلدات وقرى مركز ريم الذين قدموا للتهنئه بعيد الفطر المبارك ، كما استقبل رئيس مجلس ادارة مكتب الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات ومدير واعضاء المكتب الذين قدموا للتهنئة .

هذا ورفع سعادته بهذه المناسبة اصالة عن نفسة ونيابة عن اهالي مركز ريم اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن.عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالغزيز أمير.متطقة جازان ولسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل ، داعيا الله ان يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من العز والنصر والتمكين وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطون على حدودنا ويحفظ على هذا الوطن امنه واستقراره في ظل حكومتنا الرشيدة .