رئيس واعضاء المجلس البلدي بصبيا برفقة محافظ صبيا يعايدون المرضى المنومين ومركز الكلى بمستشفى صبيا العام

رافق اعضاء المجلس البلدي بمحافظة صبيا محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعلة في زيارته ومعايدته المرضى المنومين بمستشفى صبيا العام ومراجعي مركز الكلى بالمستشفى بتواجد يتقدمهم رئيس المجلس البلدي الاستاذ احمد قاضي والاستاذ علي عادي طميحي والاستاذ الحسن النعمي والاستاذ عبدالله زميم ،

حيث بدات الزياره بكلمه لسعادة المحافظ ذكر فيها إرتياحه وتقديره للجهود المبذولة من قبل الطاقم الطبي والتمريضي والفني والإداري بمستشفى محافظة صبيا الذين يسعون لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمراجعين ، وبين ذلك في كلمته الذي القاها لمنسوبي المستشفى تطلع أهالي المحافظة بشكل عام والمرضى بشكل خاص الى تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات بما يتوافق مع معايير الجودة الصحية ، مقدماً للجميع خالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك . وكذلك يرافقة عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

حيث كان إستقباله لدى وصولة مدير المستشفى الدكتور علي بن مفرح الشعواني والمدير الطبي الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر إضافة الى مساعدي المدير ومدير التواصل العلاقات بالمستشفى .

وبدأ” زعلة ” ومرافقيه من اعضاء المجلس زيارته بالمرور على أقسام تنويم الأطفال والجراحة والباطنية رجال و مرضى الغسيل الكلوي ، حيث قدموا لهم باقات الورد والهدايا المقدمة من قبل المجلس البلدي بمحافظة صبيا .

متمنياً لهم الشفاء العاجل .

تلى ذلك دشن معرض التوعية الدينية الذي أقيم بمناسبة عيد الفطر المبارك وإطلع على محتوياته الذي يضم عدد من المنشورات الدينية الخاصة بالمرضى وعدد من الكُتب والهدايا الأخرى التي تُقدم لكافة الزوار والمرضى المنومين ، ثم إلتقى بمنسوبي المستشفى وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك .