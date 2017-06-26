بمشاركة القطاعات العسكرية والتطوعية نادي جازان لخدمة المجتمع يطلق حملة #كلنا_فداء_للوطن

قام نادي جازان لخدمة المجتمع التابع للجنة التنمية الأجتماعية الأهلية بجازان بمجمع الراشد مول بإطلاق مبادرة تطوعية تعنى بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء

ومواجهة التطرف في ظل الثوابت الشرعية والوطنية تحت شعار ( #كلنا_فداء_للوطن)

بمشاركة العديد من الجهات الحكومية العسكرية والخيرية والفرق التطوعية وعدد من مشاهير السوشل ميديا .

وتهدف مبادرة كلنا فداء للوطن إلى إيصال رسالة وطنية للمواطنين والمقيمين بأن رجال أمننا البواسل حماة على

ثغور حدودنا وداخل بلادنا ، وقد قدموا

أرواحهم لحفظ أمن بلادنا وضحوا بها من أجل أن نهنأ بالأمن والأمان .

وتجول رجال الأمن المشاركين في الحملة مع المتطوعين داخل سوق الراشد مول وقاموا بتوزيع الحلويات على المتسوقين ومرتادي السوق .

من جانبه قال رئيس نادي جازان لخدمة المجتمع ” خالد العارضي ” إن هذه المبادرة تأتي في إطار

المسؤولية الاجتماعية للنادي باعتبار أن مشاركة جنودنا ورجالات أمننا للأهالي والمواطنين بتوزيع الحلوى عليهم لها الأثر الكبير في نفوسهم ولنوصل رسالة إعتزاز وعرفان لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي ،

وعبر العارضي عن سعادته الكبيرة واعتزازه بنجاح الحملة الأولى التي تعد الأولى على مستوى المنطقة والمملكة ، مقدماً شكره

للقطاعات الحكومية المشاركة شرطة المنطقة وحرس الحدود والقوات المسلحة والدوريات الأمنية وأمن المهمات والمنشئات والطرق

ولمجمع الراشد مول

وجمعية التنمية الأسرية ومجموعة الحناوي التجارية

على دعمهم والمشاركة في نجاح هذه المبادرة ،

وأكد أن النادي رحب بالمبادرين وبجميع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة أن المبادرات التطوعية تحقق مبدأ التعاون والمسؤولية المجتمعية ليكون شباب جازان القدوة في العمل التطوعي المنظم لتحقيق “رؤية المملكة 2030”

وأبان أن المبادرة سبقتها عدة اجتماعات تنسيقية، لمناقشة عدة محاور أسهمت في إنجاح الخطة التنفيذية ، إضافة إلى البروفات الميدانية للمتطوعين وقد كان

لهم دور كبير في نجاحها حيث شارك مايقارب 40 متطوع من النادي وعدة فرق تطوعية أخرى

وأضاف

أن الحملة تعد الأولى ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف رفع المسؤولية الوطنية لدى أبناء المنطقة .

مقدما شكره لجميع المتطوعين ومشاهير السوشل ميديا ولرئيس لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمنطقة جازان ومنسوبيها على دعمهم المستمر والذي ساهم في إنجاح المبادرة.