رمضان في مشهد الحياة “ودِّعوا شهر الصيام”

كان يقول: رحبوا شهر الصيام ، رحبوا والدمع هام ، شهر رمضان المعظم كل ساعة فيه مغنم ،لاتكاسل فيه تندم ، رحبوا شهر الصيام ، رحبوا والدمع هام ، هذه أبيات قليلة حفظتها عن أبي خبير المناسبات وراوي الأدب يرحمه الله ، وقد أضعتُ هذه التحفة الأدبية الراقية ولم أحفظ منها سوى تلك الأبيات ، ولم يخبرني عن صاحبها ،كما أنني إلى الآن لم أهتد إلى صاحبها أيضا ، وفي الوقت الذي كان أبي يردد رحبوا شهر الصيام في أول الشهر ، كان يقول : ودعوا شهر الصيام ، ودعوا والدمع هام ، وهانحن ودعنا الشهر الكريم والدمع حائر في العيون من مرارة الوداع ، عشنا أياما في غاية الروعة ، شعرنا أننا قريبون جدا من بعض ، وحَّدنا الصيام في حالات الصوم من لحظة الإمساك حتى لحظة الإفطار ، وحَّدنا ونحن في قمة السعادة وكأننا لسنا نحن ، في رمضان كل الأمور على فطرتها ، سمو الأخلاق ، سمو التعاون ، والبعد عن كل منغصات الحياة ، ودعوا معي شهر الصيام ، ودعوا والدمع هام ، ولاتنسوا أن تكون الدموع هي المكابح التي تمنع الانزلاق والتهور ، لتكن دموع الفقد على رمضان هي ماء الحياة ، هي السعادة ، هي محفزنا لكي نكون أكثر أخوة ومحبة ومودة ، وفي نهاية المطاف ليكن العيد هو فرصتنا لنطبع على بعضنا قبلات الحب الصادق حتى يأتي رمضان آخر وعيد آخر يجدد بيننا الحب ، كل عام وأنتم بخير .