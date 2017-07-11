ضعف شبكات الاتصال والانترنت بفيفاء

تعاني أجزاء من فيفاء هذه الأيام من ضعف شديد في مشغلات شبكات الاتصالات وانقطاعات متكررة , ورغم استمرار المعاناة منذ سنوات إلا أنه الأمر ما يزال مستمرا رغم جهود بعض المشغلات في دعم شبكاتها بالجيل الثالث المطور والجيل الرابع , إلا أن ذلك كعدمه حسب ما أفاد به الكثير من المواطنين مشيرين أن منذ إزالة البرج الرئيسي في مروح بفيفاء فاقم المشكلة وزاد من ضعفها مما يترتب عمل أبراج رئيسية أخرى وتخفيف الضغط والاعطال على الأبراج الأخرى .

وقال أهالي ” غابط ” غربي جبل الحكمي بأنهم يعانون الانقطاع المتكرر من شبكة الاتصال والأنترنت لجميع المشغلات وأحيانا يكون معزولين تماما .

وناشد الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التدخل لحل مشكلة ضعف شبكات الاتصال بفيفاء .