ضعف شبكات الاتصال والانترنت بفيفاء

تعاني أجزاء من فيفاء هذه الأيام من ضعف شديد في مشغلات شبكات الاتصالات وانقطاعات متكررة , ورغم استمرار المعاناة منذ سنوات إلا أنه الأمر ما يزال مستمرا رغم جهود بعض المشغلات في دعم شبكاتها بالجيل الثالث المطور والجيل الرابع , إلا أن ذلك كعدمه حسب ما أفاد به الكثير من المواطنين مشيرين أن منذ إزالة البرج الرئيسي في مروح بفيفاء فاقم المشكلة وزاد من ضعفها مما يترتب عمل أبراج رئيسية أخرى وتخفيف الضغط والاعطال على الأبراج الأخرى .
وقال أهالي ” غابط ” غربي جبل الحكمي بأنهم يعانون الانقطاع المتكرر من شبكة الاتصال والأنترنت لجميع المشغلات وأحيانا يكون معزولين تماما .
وناشد الأهالي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة التدخل لحل مشكلة ضعف شبكات الاتصال بفيفاء .
بالفعل الشبكه سيئه ويحتاج لها تحسين
والله هذا مشكلة من أهل فيفاء أنفسهم الواحد لما يسوي الخير وبعدين يبغى منه مقابل طيب خلاص انت اخذت المقابل واخذت جزاء عملك شهريا ليه الان الاعتراض يعني هم ما أزالوا الشبكة الي في مروح الا بسبب انه سمعنا والله اعلم انه صاحب الارضيّة قال يبغى زيادة في الأجر بعد ما كان ابوه الله يرحمه موافق على الأجر السابق طيب الان ليه الزيادة ويمكن الارضيّة ما تسوى زيادتها وبعدها رفض بعدها يتعامل مع شركة الاتصالات وقال يشيلون الشبكة طيب هذا كان فائدة له ولغيره وغيره وغيره من الامور الي تحاول البلدية تسويها لأهل فيفا ونلقى الاعتراضات من اهلها بسبب هذه الأفكار لو يستمر الحال على ما هو عليه لا راح نلقى تطور وراح تبقى فيفا محلك سر المناطق الثانية في تطور مستمر من مستشفيات وكهرباء ومويه واحنا حالنا ما تبدل بسبب هذه الأفكار الي مو راضيه تتغير مع الأسف الشديد لازم أفكار السكان تتغير علشان تقدر البلدية والتطوير تقوم بعملها صح
اي والله كلامك صدق