بلدية فيفاء تسفلت توسعة طريق الحزام

تقوم بلدية فيفاء حاليا بسفلتة طريق الحزام بفيفاء ( طريق الملك خالد حاليا ) وذلك في التوسعات التي قامت بها البلدية سابقا, كذراع منفة ونيد المزرة والكرس والدفرة وقد أنهى المقاول أجزاء منها وسفلتها .
ومن جانب أخر تقوم البلدية أيضا بصيانة بعض الطرق فيفاء من حفريات , كما تقوم حاليا أيضا بسفلتة بعض الطرق الفرعية . وعمل مصدات في بعض المواقع الخطرة
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود البلدية في الطرق بفيفاء رغم ضعف الإمكانيات والاعتمادات المالية لها .
ووجه المواطنون الشكر لرئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف على اهتمامه وحرصه.
يشار إلى أن فيفاء أون لاين سبق وأن تناولت عدم سفلتة طريق الحزام في عدة تقارير تم نشرها سابقا .
يوجد ثلاثة فروع فى طريق ال الشامية
لم تزفلت علم أن واحد من هذه الفروع
أن قد ترتنا عدت مرات للبلديه
والبلديه تقول أبشروا ذلحين لنا حوالى السنتين نأمل
مع زفلت الفروع أن يشملها
وشكرا للمجهودات التى تقوم بها البلديه…..
طريق السربه كاملا حتى النفيعه يحتضر
توسعه الاسفلت مكسر والطريق ضيق
ارجو الاهتمام
ويش الفايده المفروض البدء بسفلتت الخط الرئيسي من نيد الضالع الى مروح
ماشالله تبارك الله جهودكم يالبلديه كبيرة ولا ينكرها الاجاحد شكر لرئيس البلديه.
السلام عليكم…
في شهر شهبان الماضي قامت البلدية بسفلتت خط المفرة المرتبط بخط ال سلمان بعد مطالبات وجهد جهيد…
وتم سفلتة ( بعض ) الخطوط الفرعية ولم يتم سفلتت الباقي !!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيييييييييييييييل على المسؤولين….
طريق آل مريع وآل جحمه ماله حظ من هذه السفلته
من عام 1415 واهل هذه المنطقه يعانون من هذه الطريق لعدم سفلتتها