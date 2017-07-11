بلدية فيفاء تسفلت توسعة طريق الحزام

تقوم بلدية فيفاء حاليا بسفلتة طريق الحزام بفيفاء ( طريق الملك خالد حاليا ) وذلك في التوسعات التي قامت بها البلدية سابقا, كذراع منفة ونيد المزرة والكرس والدفرة وقد أنهى المقاول أجزاء منها وسفلتها .

ومن جانب أخر تقوم البلدية أيضا بصيانة بعض الطرق فيفاء من حفريات , كما تقوم حاليا أيضا بسفلتة بعض الطرق الفرعية . وعمل مصدات في بعض المواقع الخطرة

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود البلدية في الطرق بفيفاء رغم ضعف الإمكانيات والاعتمادات المالية لها .

ووجه المواطنون الشكر لرئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف على اهتمامه وحرصه.

يشار إلى أن فيفاء أون لاين سبق وأن تناولت عدم سفلتة طريق الحزام في عدة تقارير تم نشرها سابقا .