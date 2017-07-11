تأهيل و تدريب المشايخ

جل مشايخنا في جازان يحتاجون إلى تأهيل وتدريب يمكنهم من الاضطلاع بدورهم والقيام بدور إيجابي داخل قبائلهم ولصالحها ، فعندما نؤهل شيخ القبيلة تأهيلا يجعل منه الرجل المبادر والمصلح والقائد الفعال و النموذج القدوة ، فنحن بذلك أصلحنا جزء مهم من مكون مهم في النسيج الاجتماعي لنا ، فشيخ القبيلة الفعال والإيجابي يحتوي المشاكل الأسرية ولا يتوارى في توجيه وإرشاد وتشجيع الشباب لما فيه صلاحهم ولا يدخر جهدا في دعم ما في شأنه رقي محيطه -قبيلته-، وهذا ما ينقص منطقة جازان ولو توفر ذلك لقضينا على كثير من الظواهر السلبية التي تظهر كل يوم وارتقينا بمستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والربحية للأهالي.

نرى أن الخلافات القبلية في تكاثر والمحاكم كل يوم تسجل دعوة جديدة خلاف أسري أو خلاف على أرض أو مشاجرة أو غيرها والشيخ يكتفي فقط بتبليغ الأطراف بما يرده من الجهات المختصة ، نرى أن كل يوم أهل قرية (ما) يشتكون تقصير جهة من الجهات ويملؤون ما يستطيعون ضجيجا لعل صوتهم يصل والمشايخ ملتزمون الصمت، مع أنهم يعايشون الآن تقدما علميا وفكريا وثقافيا قد يسهم في تقديمهم دور أكبر أو على الأقل يوازي دور ما كان يقوم به الشيخ في السابق إذ كان الشيخ يقوم بدور المحكمة والشرطة فيحتوي المشاكل ويبادر بإصلاح ذات البين وبمعالجة ما يقع من خلاف و يفصل فيما يحدث من اختلاف ، وكان يسافر أياما وقد تصل لشهور من أجل إيصال معاناة رعيته لمن بيده قرار حلها، بالرغم أن يعمل متطوعا وليس حوله مقومات تساعده وتسهم في تحقيقه لدوره المأمول.

السواد الأعظم من المشايخ الآن يعيشون في عزلة عن محيطهم صنعوها بسوء إدارتهم لمسؤولياتهم، فلا نراهم مبادرون لحل ما أشكل على قبائلهم ولا يسجلون حضورا لافتا في ما يحدث على ساحة منطقتهم عامة وقبائلهم خاصة.

لماذا اقتصرت مهمة الشيخ فقط على إخطار أبناء جلدته بما يرده من الجهات الحكومية وكأن أمرهم لا يعنيه ، نحن بحاجة إلى أن يصقل المشايخ بدورات في القيادة وفي التعامل مع الجمهور وفي العمل التطوعي وفي الجانب الإداري ، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق وأرى أن ذلك بات إلزاميا الآن أكثر من السابق بعد منح مخصصات شهرية لهم لأنه في السابق كانوا يعملون بشكل تطوعي وليس عليهم من سبيل.

وقبل ذلك كله من التأهيل والتدريب نحتاج أن يستشعر المشايخ واجباتهم ومسؤولياتهم ونحتاج أن نستشعر أهميتهم ،فهذا أمر مهم في سبيل تحقيق رؤية البلاد2030 كونها تقوم على بناء مجتمع حيوي يقوم على مواطن يعي مسؤولياته وأهمية دوره ، وشيخ القبيلة من المهم أن يكون دوره أكثر حيوية كونه رمز لأكثر المكونات حاضنة في التكوين الاجتماعي لنا، ويجب أن تتكامل الأدوار وتتظافر الجهود من أجل وطن منحنا الكثير فهو يستحق منا أن نكون على الأقل إيجابيين اتجاهه.