تأهيل و تدريب المشايخ

جل مشايخنا في جازان يحتاجون إلى تأهيل وتدريب يمكنهم من الاضطلاع بدورهم والقيام بدور إيجابي داخل قبائلهم ولصالحها ، فعندما نؤهل شيخ القبيلة تأهيلا يجعل منه الرجل المبادر والمصلح والقائد الفعال و النموذج القدوة ، فنحن بذلك أصلحنا جزء مهم من مكون مهم في النسيج الاجتماعي لنا ، فشيخ القبيلة الفعال والإيجابي يحتوي المشاكل الأسرية ولا يتوارى في توجيه وإرشاد وتشجيع الشباب لما فيه صلاحهم ولا يدخر جهدا في دعم ما في شأنه رقي محيطه -قبيلته-، وهذا ما ينقص منطقة جازان ولو توفر ذلك لقضينا على كثير من الظواهر السلبية التي تظهر كل يوم وارتقينا بمستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والربحية للأهالي.
نرى أن الخلافات القبلية في تكاثر والمحاكم كل يوم تسجل دعوة جديدة خلاف أسري أو خلاف على أرض أو مشاجرة أو غيرها والشيخ يكتفي فقط بتبليغ الأطراف بما يرده من الجهات المختصة ، نرى أن كل يوم أهل قرية (ما) يشتكون تقصير جهة من الجهات ويملؤون ما يستطيعون ضجيجا لعل صوتهم يصل والمشايخ ملتزمون الصمت، مع أنهم يعايشون الآن تقدما علميا وفكريا وثقافيا قد يسهم في تقديمهم دور أكبر أو على الأقل يوازي دور ما كان يقوم به الشيخ في السابق إذ كان الشيخ يقوم بدور المحكمة والشرطة فيحتوي المشاكل ويبادر بإصلاح ذات البين وبمعالجة ما يقع من خلاف و يفصل فيما يحدث من اختلاف ، وكان يسافر أياما وقد تصل لشهور من أجل إيصال معاناة رعيته لمن بيده قرار حلها، بالرغم أن يعمل متطوعا وليس حوله مقومات تساعده وتسهم في تحقيقه لدوره المأمول.
السواد الأعظم من المشايخ الآن يعيشون في عزلة عن محيطهم صنعوها بسوء إدارتهم لمسؤولياتهم، فلا نراهم مبادرون لحل ما أشكل على قبائلهم ولا يسجلون حضورا لافتا في ما يحدث على ساحة منطقتهم عامة وقبائلهم خاصة.
لماذا اقتصرت مهمة الشيخ فقط على إخطار أبناء جلدته بما يرده من الجهات الحكومية وكأن أمرهم لا يعنيه ، نحن بحاجة إلى أن يصقل المشايخ بدورات في القيادة وفي التعامل مع الجمهور وفي العمل التطوعي وفي الجانب الإداري ، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق وأرى أن ذلك بات إلزاميا الآن أكثر من السابق بعد منح مخصصات شهرية لهم لأنه في السابق كانوا يعملون بشكل تطوعي وليس عليهم من سبيل.
وقبل ذلك كله من التأهيل والتدريب نحتاج أن يستشعر المشايخ واجباتهم ومسؤولياتهم ونحتاج أن نستشعر أهميتهم ،فهذا أمر مهم في سبيل تحقيق رؤية البلاد2030 كونها تقوم على بناء مجتمع حيوي يقوم على مواطن يعي مسؤولياته وأهمية دوره ، وشيخ القبيلة من المهم أن يكون دوره أكثر حيوية كونه رمز لأكثر المكونات حاضنة في التكوين الاجتماعي لنا، ويجب أن تتكامل الأدوار وتتظافر الجهود من أجل وطن منحنا الكثير فهو يستحق منا أن نكون على الأقل إيجابيين اتجاهه.
التخبط في الرأي العام لاحاجة اليه ، وتسخير
جهود ما اكتسبتموه من تشجيع وتطبيل بعض من فئات مجتمع غير محسوبه ، بهدف النيل من التقصير في المعنيين في نصك ، وذالك تحاسب به عند مليك مقتدر ، كما انك نست قول الله عز وجل{ مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} فسؤل الله اهم من سؤل الخلق. ونصحي لك مهلاً أيها الكاتب ، لكي لا تسئل اليوم اوغداً …
اذا كان هناك وجهات نظر تدور حول وجوب اخضاع المشايخ لدورات…فانه ايضا يتوجب على من طرحوا الفكره تحديد نوعية الدورات مع تسميتها ومجالها ..
اذا كان المقصود…هو..
1.. دوره في مجال علاقة الجمهور؟
2.. دوره في مجال السلوك الاداري اوالوظيفي؟
3..دوره في مجال التفاوض والنقاش؟
4.. دوره في مجال الولاء والطاعه؟
5..دوره في مجال الانظه العامه؟
6..دوره في مجال متابعة الانظمه والمواد ؟
نقول كل هذا ممكن…..ولكن اعتقد ان المشايخ ملمين بكل هذا واتفق مع الطرح في هذه الخصوص…
ولكن هناك ماهو اهم من ذلك وربما ان العاميه لايعرفها وايضا لايعرفونها بعض اصحاب الشهادات .
وهي…الاسلف والاعراف القبليه..والتي ربماء البعض يتبنى ذلك ويكون مقدام قوم ويقحم ربعه في احكام عرفيه خارجه عن المشجرات المتعارف عليها بين القبايل والمثبته لدى المشايخ الي تقولون يحتاجون لدورات …
الخلاصه….
اذا كانوا المشايخ يحتاجون لدورات تدريبيه..ارى انه ايضا يتوجب على المشايخ عقد دورات تدريبيه لرعاياهم لتعريفهم بما ليس مدون بمحاظرات الجامعات والكتب المدرسيه ..من اسلاف واعراف وعادات وتقاليد..
اعرف ان البعض بيطلع ويقول نحن مديولين ويحكمنا شرع الله وسنة رسول الله…اقول صحيح…ولكن منطقة جازان تحدها دوله شقيقه لايعترفون باحكام الشرع….ولكن تخضعهم الاحكام العرفيه….مشايخنا على الراس والعين..لذلك يجب تقديرهم واحترامهم وعدم التقليل في مهامهم
فقط احببت المداخله…فاعذروني على الاطاله
حسين يزيد الغاشمي
انا تراجعت عن رايي السابق وارى ان تعقد دورات لمدة شهرين مثل دورات المستجد تدرس فيها جميع واجبات الشيخ والمهمات المناطه بهم وكيفية التعامل مع القبيله والجمهور واللي اجتاز الدوره يسوى له حفل تخرج وينصب شيخ ومن لايستطيع الاجتياز يستبعد.
الحمد لله وكفى ،والصلاة على النبي المجتبى صلوات ربي عليه وسلاما عدد الثرى .
أشكر كاتب المقال وأرجو أن يتسع صدره لطرح رؤية خاصة بي اسطرها فيما يلي :
عزيزي الرؤية التي طرحتها بنيتها على فكرة خاطئه وقديمة في نفس الوقت أذكر لك مقارنة واحدة فقط بين الشيخ في الماضي والشيخ في زمن الحاضر ،في الماضي كان دور الشيخ يعتبر مركزيا فهو القاضي والمرجع للقبيلة في جميع أمورها وكان أبناء القبيلة يحترمونه ويهابونه في نفس الوقت فنظام القبيلة صارم والخروج من سلومها وعلومها يعني مواجهة الحياة وحده فلا ينصره ولا يعينه أحد ويصبح صيدا سهلا للقبائل الأخرى بعد أن « يطرّقوا ويفرّقوا عليه » فمن سيخرج عن قبيلته من كان هذا مصيره ،أما اليوم فشيخه في جيبه وقبيلته في محفظته « بطاقته وصرافته » وزماننا خير بفضل الله فهو يحسب أنه لا يحتاج لأحد ..
واليوم يا صاحبي تعلم الناس وأصبح كل شخص شيخ نفسه ودخلت أفكار الصحوة لتهمش المشائخ وغيرهم فإن طلبت أخذ حكم القبيلة قالوا التحاكم عند ….. حرام وبفضل الله قامت هذه الدولة الفتية جزاها الله خيرا بدورها وخففت عن المشائخ كثير مما كان يثقل كواهلهم فأقامت المحاكم للفصل بينهم والشرط في ضبط المخالفات والمراكز الدعوية في إرشاد الناس والمدارس لتعليمهم ومكاتب للخدمات والمتابعات و…الخ
فكيف لعاقل أن يطلب من المشائخ أن يتقمصوا دور جهات حكومية مختصة ؟
وإن كان التقصير منهم فهل الدورات التطويرية تقتصر عليهم دون غيرهم ؟
صدقني الجميع يحتاج تطوير وأنت أولهم فلو عرفت دور المشائخ فعلا ما كتبت مقالك ،فهل تريده قاضيا بشرع الله فأنت هنا تلغي المحاكم ،وإن أردت الحكم بالقبيلة القديمة فأنت تصد عن شرع الله وتبغي التحاكم للقوانين الوضعية الشركية والتي لا تجوز شرعا وإن كنت تريد الصلح فهناك لجان للإصلاح من قبل القضاة والمحافظين مختصة بإصلاح ذات البين ، وهل تريده أخذ دور المحافظ ودور الشرطة ودور الهيئة فهذا لا يعقل ولا يقبل من شيخ لديه قليل من دين أو عقل ولا أظنك تقبلها لشيخك يا عزيزي .
نحن بحاجة لنعلم أن القبيلة مكوّن اجتماعي قائم على تقدير مشائخهم بغض النظر عن مستواهم التعليمي فبعضهم كبار في السن وقد خدموا في سنين عِجاف وبرزوا في زمن لا يبرز فيه إلا القوي والأمين والكريم فواجب علينا احترام ماضيهم التليد وتقدير شيبتهم وخدمتهم السابقة ويمكننا مساعدتهم وتوجييهم بطرق تناسب مكانتهم وليس شرطا تهميشهم أو إزالتهم أو تأليب العوام عليهم بل تأليف الناس لهم بكل الطرق .
عزيزي دعوتك لتطويرهم لن تتوقف عند هذا الحد فغدا ستطلب تطوير المحافظين والقضاة وأمراء المناطق والوزراء وربما ولاة الأمر حفظهم الله فبدلا من ذلك لماذا لا تطور نفسك للتعامل مع من حولك بما يناسب الزمان والمكان والمقام .
كتبه
جبران بن علي العليلي المالكي .
بسم الله الرحمن الرحيم
قد نتفق مع الكاتب في جانب ونحتلف معه في جانب آخر
1- فعندما تود انتقاد شخص نقد بناء امام العامة لأجل المصلحة فالمستحسن ذكر لوبعض من المحاسن حتى لو وجد الاختلاف فالمشائخ والعرائف لهم دور باصلاح ذات البين وحل بعض المشكلات قد يطول امرها بالمحاكم كما تعلمون لكن شبه غيب دورهم ومكانتهم من بعض الاشخاص والسكوت احيانا والابتعاد عن بعض الاشخاص ابلغ من مجاراتهم وقد يكون فيه درء لمشكلة واي شخص تضع الدوله الثقة فيه او اختياره من قبل مجموعة فهوا ليس منزه وكل يخطيء ويصيب وهو يقع تحت طائلة المسائلة والانتقاد المهم مراعات المصالح والمفاسد
2- لو استثنا التأهيل بأخذ دورات تطويريه للذات لكيفية التعامل مع بعض المشكلات وتفعيل التعليمات افضل
3- لم يتطرق لدور الطرف الاخر للاسف بعض من افراد المجتمع لايوقر كبيرا ولايحترم صغير فمابالك بمن تم تكليفه من الدولة او اختياره من قبل مجموعة وربما شخص او امر يكون مقبول لدى غيرك وليس مقبول لديك فالاختلاف بالرأي لايفسد للود قضية والقبيلة والقبائل عندما يحترم مشائخها وعرائفها وكبار سنها واهل الحل والعقد والحكمة فيها وفق لما جاء بالشريعة ثم برؤية الدولة وتطلعاتها لمجتمع بناء فهي ترتقي بقيمها المجتمعية ويكون لها مهابة
4- عندما يتم الكتابة عن اشخاص مؤثرين بالمجتمع يجب احترام عقل المخاطب ومراعات تأثير الخطاب سلبا وايجابا وماقد ينفع الناس
5- لا ادافع عن احد وليس لي مصلحة لكن من حق اي شخص يعبر عن رأيه بما لا يخالف الدين والعرف وفق الشريعة
بسم الله الرحمن الرحيم
قد نتفق مع الكاتب في جانب ونحتلف معه في جانب آخر
1- فعندما تود انتقاد شخص نقد بناء امام العامة لأجل المصلحة فالمستحسن ذكر لوبعض من المحاسن حتى لو وجد الاختلاف فالمشائخ والعرائف لهم دور باصلاح ذات البين وحل بعض المشكلات قد يطول امرها وتزيد عبىء على المحاكم كما تعلمون لكن شبه غيب دورهم ومكانتهم من بعض الاشخاص والسكوت احيانا والابتعاد عن بعض الاشخاص ابلغ من مجاراتهم وقد يكون فيه درء لمشكلة واي شخص تضع الدوله الثقة فيه او اختياره من قبل مجموعة فهوا ليس منزه وكل يخطيء ويصيب وهو يقع تحت طائلة المسائلة والانتقاد المهم مراعات المصالح والمفاسد
2- لو استثنا التأهيل بأخذ دورات تطويريه للذات لكيفية التعامل مع بعض المشكلات وتفعيل التعليمات افضل
3- لم يتطرق لدور الطرف الاخر للاسف بعض من افراد المجتمع لايوقر كبيرا ولايحترم صغير فمابالك بمن تم تكليفه من الدولة او اختياره من قبل مجموعة وربما شخص او امر يكون مقبول لدى غيرك وليس مقبول لديك فالاختلاف بالرأي لايفسد للود قضية والقبيلة والقبائل عندما يحترم مشائخها وعرائفها وكبار سنها واهل الحل والعقد والحكمة فيها وفق لما جاء بالشريعة ثم برؤية الدولة وتطلعاتها لمجتمع بناء فهي ترتقي بقيمها المجتمعية ويكون لها مهابة
4- عندما يتم الكتابة عن اشخاص مؤثرين بالمجتمع يجب احترام عقل المخاطب ومراعات تأثير الخطاب سلبا وايجابا وماقد ينفع الناس
5- لا ادافع عن احد وليس لي مصلحة لكن من حق اي شخص يعبر عن رأيه بما لا يخالف الدين والعرف وفق الشريعة
أتفق معك في جل ماقلته ومن ناحية التدريب فالمشايخ يخضون تجارب عظيمة ترسخ الحكمة فيما يقولون ويفعلون وتوجه الداخلية ممثلة في أمارة المنطقة رعاهم الله بتعيينات شابه متعلمة ومثقفة ولها قبول اجتماعي في مجتمعهم وقادرون على أداء الدور المناط بهم ..
الجانب الآخر الذي يعرقل هذا المشروع هو أنانية بعض المشايخ وتقديم أنفسهم على مصلحة قبيلتهم أو قريتهم حين يكون عاجزا لا يستطيع القيام بدوره سواء كان ذلك صحياً أو لأي سبب كان أو أن يفرض أحد ابنائه على القبيلة وهناك من هو أجدر منه وأقدر من أبناء عمومته ومن القبيلة ..
الجدير بشؤون البادية الوقوف على الأوضاع الصحية والعملية والتشديد على وجود الشيخ داخل قبيلته ومعهم فالبعض لايسكن معهم ولا يعاني مايعانوه من انقطاع الماء والكهرباء ونقص الخدمات وايضا على شوون البادية فتح قناة للتواصل بينها وبين المواطنين ليصل صوتهم إليها بدل تقديم الشكاوى الرسمية بذلك وتعريض المواطن لحرب مع الشيخ يضيق بها الشيخ الخناق عليه ويتعمد زرع المشاكل له وهذا حال بعض المشايخ العالة على مجتمعنا الغير واعين لرؤيتنا 2030
الاخ زاهر ذكر موضوع مهم ولم يكتفي بطرح المشكلة بل ذكر الحلول والنتائج المترتبة على ذلك فكل الشكر له على ماقدمه
ويعلم اني لا اعرف الشخص
مع احترامي للكاتب. ،
الا أننا لم نراه ينتقد البلدية.. ولم تكن مشاركاته في ترند تويتر الذي عرّى بكل صوره ومقاطعه اهمال بلديتنا الموقرة..
وكان ينأى بجانبه ..ويحاول جاهدا أن يلتزم الحياد.. رغم أن ماتم نشره.. لم يكن يتطلب من الكاتب تلك المثاليةالزائدة. والتي لايعلم خفاها الا الله…
المشايخ مقصرون.. لاريب في ذلك.. لأنهم في توجهاتهم مختلفون.. ولأن اليد الواحدة لاتصفق.. ذهب مجهود بعضهم هباء منثورا…
محافظتنا… تحتاج لمحافظ صارم.. ينزل للميدان.. ويرى بعينه.. ذلك الوضع الذي صار الجميع ..بشمئز منه.. وفي نفس الوقت يدعو الله بسلامته وسلامة أهله وأولاده.. من تلك الهمجية التي لاتراعي صغيرا أو كبيرا.. وكأن محافظتنا بلا أمن يعيد لها هيبتها واحترامها.. وتطبييق أنظمتها.. على كل من تسول له نفسه في التعدي على الأرواح والممتلكات..!
بقلم الفقير الى الله…
حسين سلمان المالكي.
ماكتب في هذه المقالة فيه مغالطات وهظم كبير لما يقوم به مشائخ القبائل سواء في منطقة جازان أو حتى في المناطق الأخرى .
فمن حيث دور المشايخ والذي عبر عنه الكاتب بأنهم أصبحوا فقط يخبرون أفراد قبائلهم بمايردهم فقط من الجهات المسؤلة فهذا غير صحيح فكثير من المشائخ لازالوا يقومون بدور المصلح بين أفراد القبيلة ومنهم من يقدم جاهه في المعظلات ولاصلاح شأن المتخاصمين بالإضافة لاخبار أبناء القبيلة بالأوامر والتعليمات ولولا اهميتهم التي لازالت قائمة في نظر الدولة والا لما خصصت لهم مخصصات.
وما يراه الكاتب من تهاون أو قصور في أدائهم فقد بناه على مقارنة غير عادلة بين ماكان يقوم به شيخ زمان مع شيخ الحاظر .
وهنا فإننا نعلم جميعا أن شيوخ زمان كانت كلمتهم له وقعها أكثر من اليوم و هناك من العادات والتقاليد مايمكن شيخ القبيلة من أداء أعماله واخضاع المتسلط أو الغير سوي من أبناء القبيلة للأحكام التي يتحاكمون لها الرجال في ذلك الوقت .
أما الآن فقد سحبت الحكومة هذه الميزة من المشايخ فوجود الشرط والحقوق المدنية وغيرها من الجهات المسؤلة والتي لها السلطة والقدرة والتنفيذ هي من بيده القوة على العدل بين الناس وأخذ حق المظلوم والانتصار له وكف الاذى من المعتدي
وهنا لم يعد للمشائخ قدرة على ذلك وهذا ماتجاهله الكاتب أو نسيه
أما كونه يريدهم متعلمين ومشايخ للدين والعرف والعادات والتقاليد وعليهم النصح والإرشاد و…و…. الخ
فهذا قد يكون ضرب من الخيال
مع أن بعضهم يعلم الله أنه يبذل قصارى جهده.
ثم يبدوا انه لا يحيط علما بمشائخ القبائل الأخرى خارج جازان وما يحصل لديهم .
هذا رأيي
وفق الله الجمبع لما يحبه ويرضاه
فعلا فكره ممتازه لكن في اعتقادي انه لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن ولكن يراعى مستقبلا عند ترشيح الشيخ ان يكون مؤهل علميا ومادام اصبح للشيخ راتب وجب عليه ان يقوم بهذا الدور باعتبارها وظيفه رسميه ياخذ عليها راتب وتعقد لهم دورات لتأهليهم وتوضح لهم الانظمه والواجبات المناطه
بهم تجاه مجتمعاتهم.
أتفق مع هذا الطرح العقلاني الجميل ، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل إلى حد ما حتى يتم ، وذلك لأن عددا من المشايخ الكرام لم يحملوا أية مؤهلات علمية ، والدورات ، والتدريبات ، وورش العمل ، تحتاج إلى مؤهلين علميا حتى يستوعبوا مايدور فيها ، لذلك أصبح لزاما أن يكون من شروط تنصيب شيخ أية قبيلة ، مؤهل علمي تراه وتقره الجهات المختصة .
وفي هذا الصدد ، فإن إدارة شؤون البادية بإمارة منطقة جازان في طور إنشاء تنظيم لمشائخ وعرائف ونواب القبائل ، وأجزم أن مثل هذه الرؤى لم تغب عن هذه الإدارة النشطه .
أشكرك يا استاذ زاهر،
كلام جميل ومهم.