مصرع شيخ قبيلة آل ثابت في انقلاب مركبة بجبال الداير | فيفاء أون لاين
الخميس, 6 صفر 1439 هجريا, الموافق 26 أكتوبر 2017 ميلاديا

مصرع شيخ قبيلة آل ثابت في انقلاب مركبة بجبال الداير

مصرع شيخ قبيلة آل ثابت في انقلاب مركبة بجبال الداير
الداير - فيفا اون لاين

ادى انقلاب سيارة من نوع جيب لاندكروزر كان يستقلها شيخ قبيلة آل ثابت اليمنية ومرافق آخر قبل ساعة من الان الى وفاتهما بعد سقوط المركبه من جرف مرتفع .

وفي التفاصيل ان الشيخ اثناء دخوله لمحافظة الداير بسيارته من نوع جيب لاندكروزر عبر طريق العنقة احد الجبال المرتفعة للغاية بمحافظة الداير بني مالك انحرفت السيارة  لتهوي بهما من علو شاهق للغاية حيث وصلت الى الوادي ليلقيا مصرعهما في الحال .

وقد باشر موقع الحادث الهلال الاحمر وحرس الحدود بالمحافظة وتم نقلهم الى مستشفى محافظة الدائر حيث اكدوا وفات الشيخ ومرافقه من قبيلة ال عران .

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    اسال الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته
    وان لله وان اليه راجعون

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