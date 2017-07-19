مصرع شيخ قبيلة آل ثابت في انقلاب مركبة بجبال الداير

ادى انقلاب سيارة من نوع جيب لاندكروزر كان يستقلها شيخ قبيلة آل ثابت اليمنية ومرافق آخر قبل ساعة من الان الى وفاتهما بعد سقوط المركبه من جرف مرتفع .

وفي التفاصيل ان الشيخ اثناء دخوله لمحافظة الداير بسيارته من نوع جيب لاندكروزر عبر طريق العنقة احد الجبال المرتفعة للغاية بمحافظة الداير بني مالك انحرفت السيارة لتهوي بهما من علو شاهق للغاية حيث وصلت الى الوادي ليلقيا مصرعهما في الحال .

وقد باشر موقع الحادث الهلال الاحمر وحرس الحدود بالمحافظة وتم نقلهم الى مستشفى محافظة الدائر حيث اكدوا وفات الشيخ ومرافقه من قبيلة ال عران .