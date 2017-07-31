في قائمة شملت الصين والهند وإندونيسيا واليابان.. بالصور.. “فيفاء ” ضمن أخطر وأطول الطرق المدرسية في العالم

صنف موقع “morungexpress” الهندي الناطق بالإنجليزية، جبال “فيفاء” ضمن قائمة أخطر وأطول الطرق المؤدية للمدارس في العالم، والتي يتوجب على الطلاب وذويهم فيها التحلي بأعلى درجات الحذر والتركيز حتى لا تكون الرحلة الأخيرة.

ونشر الموقع صورة لعدد من التلاميذ من عائلة الفيفي، وهم يسيرون عبر جبال “فيفاء” الوعرة شديدة الانحدار وكثيرة المنعطفات؛ للذهاب إلى مدارسهم.

ويبلغ ارتفاع جبال فيفاء عن سطح البحر بنحو (12000) قدم وتعتبر قمة (العبسيّة) أعلى قمة في الجبل، أما المساحة فتقدر بنحو 600 كيلومتر مربع، (عرض 20 كيلومترا في طول 30 كيلومترا).

وضمت القائمة منطقة دوشانج بمقاطعة جيانجشي، في الصين، التي لجأ ذوو الطلاب إلى توصليهم للمدارس عبر حوض خشبي بسبب غمر مياه الفيضانات للمنطقة.

كما شملت القائمة صورة لتلاميذ يرتدون أحذية بلاستيكية طويلة، ويمشون عبر كراسي خشبية يستخدمونها كجسر للعبور إلى فصولهم الدراسة بأحد المناطق بمقاطعة “ريزال” شمال العاصمة الفلبينية مانيلا.

وشملت قائمة الطرق الخطرة والطويلة على الطلاب للوصول لمدارسهم عدة دول، بينهم الصين والهند وإندونيسيا والفلبين واليابان ومصر.