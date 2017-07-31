البُن والعسل الفيفي هدية لنائب أمير جازان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

البُن والعسل الفيفي هدية لنائب أمير جازان

البُن والعسل الفيفي هدية لنائب أمير جازان
عبدالرحمن يحيى السلماني - فيفاء

قدم شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي باسمه واسم أهالي فيفاء هدية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عبارة عن بُن بلدي من مزارع فيفاء وعسل أيضًا من مناحل فيفاء ، وذلك أثاء جولة سمو الأمير بمزرعة المخافة شرق المحافظة حيث تحتوي على العديد من الأشجار والنباتات .

وأطلع سموه على أبرز المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة ، حيث أن جبال فيفاء تعتبر سلة غذائية متكاملة غنية بالعديد من المحاصيل الزراعية كالبُن والبابايا والقشطة والمانجو والموز وغيرها الكثير من الأصناف .

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التعليقات (٢) اضف تعليق

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    ابو فيصل

    تحية لي أهالي فيفا وعلى رأسهم شيخ الشمل على حسن الاستقبال وضيافة ليست غريبه على ابنا فيفا

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