البُن والعسل الفيفي هدية لنائب أمير جازان

قدم شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ علي بن حسن الفيفي باسمه واسم أهالي فيفاء هدية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود عبارة عن بُن بلدي من مزارع فيفاء وعسل أيضًا من مناحل فيفاء ، وذلك أثاء جولة سمو الأمير بمزرعة المخافة شرق المحافظة حيث تحتوي على العديد من الأشجار والنباتات .

وأطلع سموه على أبرز المحاصيل الزراعية التي تنتجها المحافظة ، حيث أن جبال فيفاء تعتبر سلة غذائية متكاملة غنية بالعديد من المحاصيل الزراعية كالبُن والبابايا والقشطة والمانجو والموز وغيرها الكثير من الأصناف .