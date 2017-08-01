الرئيسية › أخبار الناس أفراح العبدلي والأبياتي 10:57 ص, 9 ذو القعدة 1438 هـ - 1 أغسطس 2017 م محمد موسى ـ الرياض Tweetفي ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الشاب جمال محمد العبدلي بزواجه من كريمةالأستاذ/ يحيى أحمد الأبياتي .وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء واقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة . شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
الف مبروووك للعريس الله يسعده … وحياة سعيدة ان شاء الله
ألف مبروك الله يوفق العريس ويسعده …وحياة سعيدة ان شاء الله
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
اسال الله لهما حياة مليئة بالسعاده والافراح
الف مبروك لاهل العروس
والف مبروك للعريس خاصه واخوانه عامه
الله يجعل ايامكم كلها افراح
آسفني عدم استطاعتي للحضور الله يجزاكم خير على التغطيه الطيبه هذي
منصور يحيى /ابو مهند