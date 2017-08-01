أفراح العبدلي والأبياتي | فيفاء أون لاين
السبت, 22 صفر 1439 هجريا, الموافق 11 نوفمبر 2017 ميلاديا

أفراح العبدلي والأبياتي

أفراح العبدلي والأبياتي
محمد موسى ـ الرياض
في ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الشاب جمال محمد العبدلي بزواجه من كريمةالأستاذ/  يحيى أحمد الأبياتي  .
وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء واقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة .

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    وهل امبيت 🙃

    الف مبروووك للعريس الله يسعده … وحياة سعيدة ان شاء الله

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  2. ٢
    وهل امبيت 🙃

    ألف مبروك الله يوفق العريس ويسعده …وحياة سعيدة ان شاء الله

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  3. ١
    الاسم (اختيارى)

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير
    اسال الله لهما حياة مليئة بالسعاده والافراح
    الف مبروك لاهل العروس
    والف مبروك للعريس خاصه واخوانه عامه
    الله يجعل ايامكم كلها افراح
    آسفني عدم استطاعتي للحضور الله يجزاكم خير على التغطيه الطيبه هذي
    منصور يحيى /ابو مهند

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