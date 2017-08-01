أفراح العبدلي والأبياتي

في ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الشاب جمال محمد العبدلي بزواجه من كريمةالأستاذ/ يحيى أحمد الأبياتي .

وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء واقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة .