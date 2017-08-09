[…] أفراح المشنوي والثويعي […]

بحضور فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة عسير الشيخ الدكتور احمد محمد الجوفان . احتفل الشاب / خالد يحي جابر الثويعي الفيفي بزواجه على كريمة الأستاذ/ محمدجبران المشنوي الفيفي وذلك بقصر رويال للافراح والمناسبات الكبرى بمدينة خميس مشيط. وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعريس بهذه المناسبة متمنين له حياة سعيدة مباركة .حيث بدأ الاحتفال بالترحيب بالضيوف من خارج فيفاء حيث كان في استقبالهم الأستاذ / عبدالله يحي اسعد الفيفي ..

وقد حضر المناسبة عدد كبير من زملاء العريس مقدمين التهاني والتبريكات.

وخلال ذلك اقيم حفل خطابي قدمه الاستاذ عيسى محمد المشنوي ،تبعه عدد من الفقرات ابتداء من ايات من الذكر الحكيم ، تلاه الشيخ عبدالله لقمان ،تبع ذلك كلمه دعوية لشيخ فؤاد العورفي ، ثم قدم الاستاذ الشاعر جابر جبران المشنوي ترحيبة شعرية بهذه المناسبة ،تبع ذلك كلمة للاستاذ عادل مسعود المشنوي نالت استحسان واعجاب المتواجدين ،ثم ختم الحفل بقصيدة نبطية القاها الشاعر محمد يحي قاسم الثويعي . ثم رحب الأستاذ/ يحيى جابر الثويعي الفيفي والأستاذ/ محمد جبران المشنوي الفيفي بالمتواجدين على مأدبة العشاء التي اقيمت بهذه المناسبة ..

“وصحيفة فيفاء اون لاين .“ تبارك للعريس خالد يحيي الثويعي الفيفي وتقدم له التهنئة بهذه المناسبة فبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير باذن لله..

ملاحظة:

يتم تحضير فلم كامل للحفل وكافة فقراته .. سيتم عرضه هنا لاحقا..