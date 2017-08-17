وزارة النقل.. العمل بطرق فيفاء خلال أيام

تبدأ وزارة النقل ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان خلال الأيام القادمة في حصر أعمال صيانة وتوفير وسائل السلامة لطرق محافظة فيفاء من بناء مصدات للطرق ومعالجة المواقع الخطرة ومجاري سيول الأمطار .

في خطوة أسعدت أهالي محافظة فيفاء وجميع مرتادي طرق المحافظة من الزوار والسياح بعد عقود طويلة من الانتظار راح خلالها العديد من الأرواح في حوادث مأساوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس محمد الحازمي أنه تم بحث طرق محافظة فيفاء مع معالي نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب إبان زيارته يوم أول أمس للمنطقة والذي أكد على أن انقاذ الأرواح من أي مخاطر أولوية قصوى لدى وزارة النقل والعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق وشدد على ضرورة توفير كل وسائل السلامة على طرق فيفاء للحفاظ على أرواح مستخدمي هذه الطرق .

وبين المهندس الحازمي أنه سيتم البدء بالحلول العاجلة من تنفيذ المصدات على طرق فيفاء إلى أعلى الجبال مع معالجة المواقع الخطرة من خلال حصر هذه المواقع والتنسيق مع بلدية فيفاء خلال الأيام القليلة القادمة وطالب الحازمي بوقف التعديات والبناء على الطرق للتقليل من حجم المعاناة والأختناقات المرورية .

ولفت مدير فرع وزارة النقل بجازان إلى أن هناك خطة مستقبلية لدى وزارة النقل لتنفيذ ورفع مستويات الطرق المؤدية لمحافظة فيفاء من خلال إعادة وتنفيذ طرق وفق المواصفات المعمول بها من قبل وزارة النقل .

وأضاف الحازمي لن نتحدث كثيرا وسندع العمل خلال الأيام القريبة القادمة يترجم الحرص على سلامة اهلنا وإخواننا في محافظة فيفاء .

هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة قد استمع لشرح موجز من أهالي فيفاء خلال زيارته مؤخرا للمحافظة واطلع على وضع الطرق والحوادث المتكررة والمميته التي تتسبب بها كما وناقش مشاكل طرق فيفاء مع مسؤلي الطرق بالمنطقة والتقى معالي نائب وزير النقل وبحث مشاكل طرق المحافظة ووجه باستلام الطرق المحوريه بفيفاء من قبل فرع وزارة النقل بجازان وسرعة توفير وسائل السلامة على طرق المحافظة وعمل الصيانة اللازمة للطرق وافتتاح طرق جديدة مساندة للطرق السابقه بالمحافظة وإنشاء مصدات ومعالجة الأماكن الخطرة وذلك حرصا على سلامة مرتادي الطرق والحد من الحوادث المرورية .