وفاة الشاعر جبران بن محمد العليلي

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر جبران بن محمد العليلي المالكي إثر حادث مروي أليم ظهر اليوم عند تقاطع سوق فيفاء العام على طريق الحقو نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته .

طاقم العمل بصحيفة “فيفا اون لاين” الذي آلمهم الخبر يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة أهله وذويه راجين من الله أن يجبرهم في مصابهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون ”