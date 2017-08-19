وفاة الشاعر جبران بن محمد العليلي

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر جبران بن محمد العليلي المالكي إثر حادث مروي أليم ظهر اليوم عند تقاطع سوق فيفاء العام على طريق الحقو نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته .
طاقم العمل بصحيفة “فيفا اون لاين” الذي آلمهم الخبر يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة أهله وذويه راجين من الله أن يجبرهم في مصابهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان “إنا لله وإنا إليه راجعون ”
إنا لله وإنا اليه راجعون .
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب وأن يجعل ما اصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته وأن يخلفه في أهله خيرا ويجبر مصابهم ويربط على قلوبهم جميعا .
وتعازينا لأهله واولاده واخوانه واقرباءه ومحبيه . والحمد لله على قضاءه وقدره .
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك والهم اهله وذويه الصبر والسلوان
كما نسأل ألله سبحان وتعالى
ان يشفي المصابين
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك
والهم اهله وذويه الصبر والسلوان
جزاكم الله خيرا على عزائنا وشكر الله لمن ولسنا في فقيدنا سواء كان حضورا أو باتصال أو رسالة
وشكر الله لمن حضر وصلى ودفع
وتقبل دعائكم
(لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى)
وكلنا مؤمنون بقضاء الله وقدره لا اعتراض عليه
وأسأل المولى عز وجل أن لايريكم مكروه في عزيز عليكم