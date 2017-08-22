مهرجان_فيفا_الاول

تعد جبال محافظة فيفاء شرق منطقة جازان من أبرز مواقع الجذب السياحي في المملكة العربية السعودية والتي تستقبل كل عام عدداً كبيراً من الزوار والمصطافين من مختلف مناطق المملكة وخارجها.
ولعل مالفت نظري خلال هذا العام هو كثرة الزوار والمصطافين مقارنة بالأعوام السابقة حيث شهدت الطرق والمنتزهات والشقق وفندق فيفاء اكتضاضاً بهؤلاء السياح من مختلف شرائح المجتمع .
لقد حبى الله فيفاء طبيعة خلابة وأجواء ساحرة وتضاريس جميلة ومقومات سياحية تشجع كثيراً لأن تكون من أبرز المواقع السياحية في المملكة ، وهو ماتبادر لذهني وأنا أتجول وأتنقل بين مناطق المملكة واشاهد وجود المهرجانات و الفعاليات السياحية المتنوعة التي تجذب الزوار والأهالي لهذه المناطق كعسير والباحة والطائف وغيرها .
ومما يجعلنا أن نفكر ونطرح تساؤلاً لماذا لا تحظى فيفاء بنصيبها من تلك الفعاليات والمهرجانات أسوة بتلك المناطق والتي تنتشر فيها المهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة والتي كان لها بالغ الأثر في دعم تلك المحافظات وجذب الزائرين والمتابعين لها وتسليط الأضواء عليها بشكل ساهم في تطور تلك المحافظات على مستوى الخدمات وكذلك على العائد الاقتصادي للمؤسسات والقطاع الخاص وأيضا الأهالي.
ومع ذلك لاتزال معشوقة الضباب وجارة القمر ونجمة الجنوب بعيدة عن تلك الفعاليات رغم ماتملكه المحافظة من إمكانيات تساعدها على إقامة مهرجان سياحي توعوي ثقافي تراثي متنوع يبرز المحافظة بالشكل الجيد ويقدم للسائح جميع الخدمات المأمولة ويساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والتسويقية للمحافطة حيث تعد المهرجانات أبرز الأنماط السياحية .
إن إقامة مهرجان سياحي في فيفاء أصبح ضرورة ملحة وذلك في ظل ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وماتضمنته رؤية 2030 والتي أسهمت في إقامة أكثر من 150 مهرجان وفعالية خلال هذا العام الهجري دعماً منها لأفراد المجتمع وتوفير المناخ الملائم للعيش الرغيد وتوفير وسائل الترفية والتوعية ودعم السياحة بأشكالها المختلفة ناهيكم عن ما تحويه فيفاء من جميع المميزات التي تساعدها على النجاح ومنها الأجواء الخلابة والتضاريس الرائعة والمتنزهات التي تشهد كثافة من السياح بالإضافة استغلال المساحات الشاسعة بفيفاء مثل حقو فيفاء والساحة الشعبية والدفرة والجوة وغيرها من المواقع الواسعة المنبسطة السهلة ، كما أن شباب فيفاء يشهد لهم الكثر بتميزهم وقدرتهم بإذن الله على إنجاح جميع الأنشطة والبرامج و المهرجانات السياحية أيا كانت والتي تحتاج إلى مشاركة جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالإضافة إلى القطاع الخاص والعمل جنباً إلى جنب في سبيل تقديم مهرجان سياحي متكامل والذي سوف يكون له بالغ الأثر على الحركة السياحية والتوعية والاقتصادية على المحافظة ويسهم في تطورها ودعمها على كافة الأصعدة والذي أكدها نائب أمير جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أثناء زيارته لفيفاء والإشارة إلى دعم السياحة في فيفاء لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة .
ولهذا نتأمل الخير في الجميع بإذن الله خاصة أن محافظة فيفاء ورئيس بلديتها ومشايخ القبائل ورجال الأعمال رحبوا بهذه الفكرة التي قمت بطرحها عليهم ، ويبقى على كل جهة وكل شخص التعاون كل حسب موقعه لنرى هذا الحلم حقيقة إن شاء الله .
ودمتم بكل خير
اكيد شي طيب ،
ولكن بقاء جبال فيفا بطبيعتها الفطرية افضل بكثير طبعاً من الصناعة السياحية بستثناء الخدمات الرئيسية والتسهيلات الأساسية ،مع مراعات حماية الحياة الفطرية .
اما مايخص الزوار المتنزهين فيفترض ان يكون هناك بوابات دخول مغلقة بتذاكر سياحية محترمة لجميع مداخل جبال فيفا تضاف لصندوق تطوير جبال فيفا ،
بالأضافة الى فتح جميع مناظرها واستراحاتها مكشوفة للجميع ..
وياليت لو يكون هناك بالشبكة المعلوماتية قروب ونيد مغلق وخاص بأبناء فيفا والمهتمين واصحاب الشأن لتبادل الآراء والاحاديث والنقاشات حول مستقبل ابناء جبال فيفا ..
وشكراً.
فكرة رائعة والكاتب اروع ولكن حتى لو تأتي الموافقة والدعم سيبدا النقاش والاختلاف حول الموقع قديريده البعض عند باب بيته مثله مثل المستشفى والمشكلة لاتوجد توجيهات وأوامر حاسمة اذا كان مشروع مستشفى فيفاء قد رصدت ميزانيته قبل عشر سنوات ووضع حجر الأساس قبل ثمان سنوات فماذا ننتظر ؟
فعلاً ينقص فيفاء من يحسم القرار ولا يترك مجال للاعتراض والشكاوي.. وحسبنا الله ونعم الوكيل على من يحاول تعطيل المشاريع والخدمات في فيفاء سوا بسبب أو بدون سبب
أحيي هذا الطرح الراقي من الإعلامي الجميل عبدالله جابر الفيفي .
وللحقيقة فإن زيارة سمو سيدي أمير منطقة جازان لمحافظة فيفاء ، وكلماته النبرة التي وجه بها قد بلورت فكرة المهرجان وغيره من فرص التنمية لهذه المحافظة ، فتلقفها سعادة محافظ فيفاء بالنيابة الأستاذ عبدالله الظافري ، وقد قطع شوطاجيدا في الإعداد والتجهيز للمهرجان ، وبدورها بلدية المحافظة مشكورة دعمت الفكرة ، وأخذت تهيء المكان لهذا الغرض ، وقد قطعت شوطا جيدا في ذلك ، ونتطلع جميعا إلى النقلة النوعية التي ستحدثها إدارة الطرق في هذه المحافظة ، حيث قامت باستلام الطرق المحورية في الأسبوع الماضي ، ووعدت بالدخول بقوة إلى هذه الطرق ، لتواكب الحركة السياحية المتنامية في المحافظة . والقادم أفضل بحول الله تعالى ، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ، وبما ينسجم مع الرؤية المتكاملة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ولولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه .
بارك الله فيك وفي كل شيخ غيور ومحب لفيفاء.. فأنتم من بيدكم تتطور وتنمو فيفاء أن شاء الله
كلام رائع وفكرة جميلة ولكن نبغى تخطيط وترتيب لنظهر بمهرجان يتحدى سائر المحافظات.. والف شكر لك على الفكرة
اشاركك الرأي أخي الكريم انشالله القادم أفضل