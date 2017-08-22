مهرجان_فيفا_الاول

تعد جبال محافظة فيفاء شرق منطقة جازان من أبرز مواقع الجذب السياحي في المملكة العربية السعودية والتي تستقبل كل عام عدداً كبيراً من الزوار والمصطافين من مختلف مناطق المملكة وخارجها.

ولعل مالفت نظري خلال هذا العام هو كثرة الزوار والمصطافين مقارنة بالأعوام السابقة حيث شهدت الطرق والمنتزهات والشقق وفندق فيفاء اكتضاضاً بهؤلاء السياح من مختلف شرائح المجتمع .

لقد حبى الله فيفاء طبيعة خلابة وأجواء ساحرة وتضاريس جميلة ومقومات سياحية تشجع كثيراً لأن تكون من أبرز المواقع السياحية في المملكة ، وهو ماتبادر لذهني وأنا أتجول وأتنقل بين مناطق المملكة واشاهد وجود المهرجانات و الفعاليات السياحية المتنوعة التي تجذب الزوار والأهالي لهذه المناطق كعسير والباحة والطائف وغيرها .

ومما يجعلنا أن نفكر ونطرح تساؤلاً لماذا لا تحظى فيفاء بنصيبها من تلك الفعاليات والمهرجانات أسوة بتلك المناطق والتي تنتشر فيها المهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة والتي كان لها بالغ الأثر في دعم تلك المحافظات وجذب الزائرين والمتابعين لها وتسليط الأضواء عليها بشكل ساهم في تطور تلك المحافظات على مستوى الخدمات وكذلك على العائد الاقتصادي للمؤسسات والقطاع الخاص وأيضا الأهالي.

ومع ذلك لاتزال معشوقة الضباب وجارة القمر ونجمة الجنوب بعيدة عن تلك الفعاليات رغم ماتملكه المحافظة من إمكانيات تساعدها على إقامة مهرجان سياحي توعوي ثقافي تراثي متنوع يبرز المحافظة بالشكل الجيد ويقدم للسائح جميع الخدمات المأمولة ويساهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والتسويقية للمحافطة حيث تعد المهرجانات أبرز الأنماط السياحية .

إن إقامة مهرجان سياحي في فيفاء أصبح ضرورة ملحة وذلك في ظل ماتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وماتضمنته رؤية 2030 والتي أسهمت في إقامة أكثر من 150 مهرجان وفعالية خلال هذا العام الهجري دعماً منها لأفراد المجتمع وتوفير المناخ الملائم للعيش الرغيد وتوفير وسائل الترفية والتوعية ودعم السياحة بأشكالها المختلفة ناهيكم عن ما تحويه فيفاء من جميع المميزات التي تساعدها على النجاح ومنها الأجواء الخلابة والتضاريس الرائعة والمتنزهات التي تشهد كثافة من السياح بالإضافة استغلال المساحات الشاسعة بفيفاء مثل حقو فيفاء والساحة الشعبية والدفرة والجوة وغيرها من المواقع الواسعة المنبسطة السهلة ، كما أن شباب فيفاء يشهد لهم الكثر بتميزهم وقدرتهم بإذن الله على إنجاح جميع الأنشطة والبرامج و المهرجانات السياحية أيا كانت والتي تحتاج إلى مشاركة جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالإضافة إلى القطاع الخاص والعمل جنباً إلى جنب في سبيل تقديم مهرجان سياحي متكامل والذي سوف يكون له بالغ الأثر على الحركة السياحية والتوعية والاقتصادية على المحافظة ويسهم في تطورها ودعمها على كافة الأصعدة والذي أكدها نائب أمير جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أثناء زيارته لفيفاء والإشارة إلى دعم السياحة في فيفاء لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة .

ولهذا نتأمل الخير في الجميع بإذن الله خاصة أن محافظة فيفاء ورئيس بلديتها ومشايخ القبائل ورجال الأعمال رحبوا بهذه الفكرة التي قمت بطرحها عليهم ، ويبقى على كل جهة وكل شخص التعاون كل حسب موقعه لنرى هذا الحلم حقيقة إن شاء الله .

ودمتم بكل خير