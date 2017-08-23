مجلس الوزراء يقر التقويم الدراسي للخمس سنوات المقبلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، التقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة ابتداء من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.
معالي وزير التعليم ، أثمله المنصب ، فتصور أنه صاحب صلاحية مطلقة ، يزيد وينقص في النظام كما يشاء .
ياصاحب المعالي والمسافل : يجب أن توفر بدل انتداب لموظفي التعليم في تلك الساعة التي رأيت أن بإمكانك إضافتها .
ويجب أن توفر وجبة الغداء لطلابك ياصاحب المعالي .
أيها المعالي ، خل عنك الخرابيط والأحلام والأوهام ، وتصرف زي الرجال ، وأقسم بالله انك من جنبها يامعلي ولاتدري كم خبزوا .