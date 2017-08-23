مجلس الوزراء يقر التقويم الدراسي للخمس سنوات المقبلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، التقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة ابتداء من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.