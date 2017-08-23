 مجلس الوزراء يقر التقويم الدراسي للخمس سنوات المقبلة | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

مجلس الوزراء يقر التقويم الدراسي للخمس سنوات المقبلة

مجلس الوزراء يقر التقويم الدراسي للخمس سنوات المقبلة
فيفاء أون لاين متابعة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – مساء اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة، التقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة ابتداء من العام الدراسي القادم 1438-1439هـ.

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    الشيخ أحمد الحكمي الفيفي

    معالي وزير التعليم ، أثمله المنصب ، فتصور أنه صاحب صلاحية مطلقة ، يزيد وينقص في النظام كما يشاء .
    ياصاحب المعالي والمسافل : يجب أن توفر بدل انتداب لموظفي التعليم في تلك الساعة التي رأيت أن بإمكانك إضافتها .
    ويجب أن توفر وجبة الغداء لطلابك ياصاحب المعالي .
    أيها المعالي ، خل عنك الخرابيط والأحلام والأوهام ، وتصرف زي الرجال ، وأقسم بالله انك من جنبها يامعلي ولاتدري كم خبزوا .

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