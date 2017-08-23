 بالصور: أمير منطقة القصيم يشرف ،فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

بالصور: أمير منطقة القصيم يشرف ،فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده

بالصور: أمير منطقة القصيم يشرف ،فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده
طلال الزهراني ـ بريدة
شرّف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود ، فجر اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده ، حيث شاهد سموه الكثير من أصناف التمور وانواعها ثم تجول سموه  في المعرض المصاحب للمهرجان وأشاد بجهود جميع القائمين على المعرض ، كما حث المزارعين بمواصلة زراعة النخيل والإهتمام بها لما فيها من قيمة إقتصادية على المنطقة .
من جانب أخر اعتبر مُشغل مهرجان تمور بريده 38 سعود بن محمد العويس ، أن الزيارة التي قام بها الأمير  الدكتور فيصل بن مشعل تعطينا دعماً وفخراً لبذل المزيد من العطاء ، مشيراً الى أن المهرجان يترجم أبعاداً اقتصادية في ظل الدعم الحكومي السخي لمثل هذه المهرجانات المهمه ، وأكد أن المهرجان يستقبل يومياً عدداً كبيراً من أطنان التمور التي ترد من مزارعي التمور بالمنطقة .
الجدير بالذكر أن مهرجانات التمور بالقصيم أقيمت لتؤكد تميز المنطقة بمزارعها وتمورها  .

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    مهرجان جميل والأجمل التغطيه وإلى الأمام دوماً

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