بالصور: أمير منطقة القصيم يشرف ،فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده

شرّف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود ، فجر اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان تمور بريده 38 المقام بمدينة التمور ببريده ، حيث شاهد سموه الكثير من أصناف التمور وانواعها ثم تجول سموه في المعرض المصاحب للمهرجان وأشاد بجهود جميع القائمين على المعرض ، كما حث المزارعين بمواصلة زراعة النخيل والإهتمام بها لما فيها من قيمة إقتصادية على المنطقة .

من جانب أخر اعتبر مُشغل مهرجان تمور بريده 38 سعود بن محمد العويس ، أن الزيارة التي قام بها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل تعطينا دعماً وفخراً لبذل المزيد من العطاء ، مشيراً الى أن المهرجان يترجم أبعاداً اقتصادية في ظل الدعم الحكومي السخي لمثل هذه المهرجانات المهمه ، وأكد أن المهرجان يستقبل يومياً عدداً كبيراً من أطنان التمور التي ترد من مزارعي التمور بالمنطقة .

الجدير بالذكر أن مهرجانات التمور بالقصيم أقيمت لتؤكد تميز المنطقة بمزارعها وتمورها .