 وفاة الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي والصلاة عليه غدا الخميس بالرياض | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

وفاة الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي والصلاة عليه غدا الخميس بالرياض

وفاة الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي والصلاة عليه غدا الخميس بالرياض
فيفاء - علي جابر الفيفي

إنتقل الى رحمة الله الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي و( ستكون الصلاة عليه إن شاء الله غداً الخميس ٢ ذو الحجة بعد صلاة العصر بجامع الملك خالد بأم الحمام ) والدفن في مقبرة بنبان شمال الرياض.
وسيكون العزاء للرجال في منزل أخيه الشيخ / عبدالرحمن بن حسين الفيفي بحي المصيف وللنساء في منزل المرحوم بحي المصيف .

رئيس وأعضاء مجلس الادارة والطاقم الاعلامي بصحيفة “فيفا اون لاين ” يرفعون أصدق التعازي والمواساة لاسرة الفقيد سائلين المولى الكريم ان يتقبل ميتهم بقبول حسن وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم وكافة اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان . “إنا لله وإنا إليه راجعون “

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التعليقات (٤) اضف تعليق

  1. ٤
    ريما الفيفي

    رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة..
    توفي في يوم فضيل نسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا
    تعازينا لكِ يا أم حسين ولأبنائه وبناته وإخوانه وأخواته
    وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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  2. ٣
    يحيى المشنوي

    إنا لله وإنا اليه راجعون .
    نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب وأن يجعل ما اصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته وأن يخلفه في أهله خيرا ويجبر مصابهم ويربط على قلوبهم جميعا .
    وتعازينا لأهله واولاده واخوانه واقرباءه ومحبيه . والحمد لله على قضاءه وقدره .

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  3. ٢
    علي أحمدالمشنوي ابوعادل

    إنا لله وإنا اليه راجعون .
    نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب وأن يجعل ما اصابه كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته وأن يخلفه في أهله خيرا ويجبر مصابهم ويربط على قلوبهم جميعا .
    وتعازينا لأهله واولاده واخوانه واقرباءه ومحبيه . والحمد لله على قضاءه وقدره .

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  4. ١
    طلال جابر ابو ثامر

    ان لله وان ليه لا راجعوان الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته عظم الله اجركم يا شيخ عبدالرحمن

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