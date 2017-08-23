وفاة الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي والصلاة عليه غدا الخميس بالرياض

إنتقل الى رحمة الله الدكتور / أحمد بن حسين الفيفي و( ستكون الصلاة عليه إن شاء الله غداً الخميس ٢ ذو الحجة بعد صلاة العصر بجامع الملك خالد بأم الحمام ) والدفن في مقبرة بنبان شمال الرياض.

وسيكون العزاء للرجال في منزل أخيه الشيخ / عبدالرحمن بن حسين الفيفي بحي المصيف وللنساء في منزل المرحوم بحي المصيف .

رئيس وأعضاء مجلس الادارة والطاقم الاعلامي بصحيفة “فيفا اون لاين ” يرفعون أصدق التعازي والمواساة لاسرة الفقيد سائلين المولى الكريم ان يتقبل ميتهم بقبول حسن وان يغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم وكافة اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان . “إنا لله وإنا إليه راجعون “