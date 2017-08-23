وفاة السيدة/ لطيفة الفيفي والصلاة عليها غداً بمسجد الراجحي

توفيت هذا اليوم في مدينة الرياض، زوجة الأستاذ/عيسى بن جبر فرحان الابياتي، السيدة لطيفة بنت مصلح فرحان مغوي الابياتي، رحمها الله وغفر لها وتجاوز عنها، وقد تقرر ان تكون الصلاة عليها غدا بمشيئة الله، في جامع الراجحي بالرياض مخرج 14، والدفن في مقبرة النسيم، لمن احب المشاركة، انا لله وانا اليه راجعون