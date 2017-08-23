وفاة السيدة/ لطيفة الفيفي والصلاة عليها غداً بمسجد الراجحي

توفيت هذا اليوم في مدينة الرياض، زوجة الأستاذ/عيسى بن جبر فرحان الابياتي، السيدة لطيفة بنت مصلح فرحان مغوي الابياتي، رحمها الله وغفر لها وتجاوز عنها، وقد تقرر ان تكون الصلاة عليها غدا بمشيئة الله، في جامع الراجحي بالرياض مخرج 14، والدفن في مقبرة النسيم، لمن احب المشاركة، انا لله وانا اليه راجعون
يارب ارحمها وارحم اموات المسلمين
واعتقهم من النار.
يارب اننا نعلم اننا بهم لاحقون فارحمنا اذا صرنا الي ماصارو اليه .
وسخر لنا يارب من الاحياء والابناءمن يدعو ويتصدق عنا يارب العالمين.
اللهم ارحمنا احياء وارحمنا اموات.
احسن الله عزاء عزاءكم
انا لله وانا اليه راجعون
رحمها الله وغفر لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة
ورفع درجتها في عليين
وأحسن الله عزاء أهلها واعانهم على جميل الصبر وحسن السلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وإنا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها يارب ويثبتها عند السؤال ويجعل ماأصابها تكفيرا لذنوبها
…رحمك الله يا لطيفه😢
رحمها الله رحمة واسعة ولاحول ولا قوة الابالله