 وفاة السيدة/ لطيفة الفيفي والصلاة عليها غداً بمسجد الراجحي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

وفاة السيدة/ لطيفة الفيفي والصلاة عليها غداً بمسجد الراجحي

وفاة السيدة/ لطيفة الفيفي والصلاة عليها غداً بمسجد الراجحي
فيفاء أون لاين ـ الرياض

توفيت هذا اليوم في مدينة الرياض، زوجة الأستاذ/عيسى بن جبر فرحان الابياتي، السيدة لطيفة بنت مصلح فرحان مغوي الابياتي، رحمها الله وغفر لها وتجاوز عنها، وقد تقرر ان تكون الصلاة عليها غدا بمشيئة الله، في جامع الراجحي بالرياض مخرج 14، والدفن في مقبرة النسيم، لمن احب المشاركة،  انا لله وانا اليه راجعون

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التعليقات (٤) اضف تعليق

  1. ٤
    زائر

    يارب ارحمها وارحم اموات المسلمين
    واعتقهم من النار.
    يارب اننا نعلم اننا بهم لاحقون فارحمنا اذا صرنا الي ماصارو اليه .
    وسخر لنا يارب من الاحياء والابناءمن يدعو ويتصدق عنا يارب العالمين.
    اللهم ارحمنا احياء وارحمنا اموات.
    احسن الله عزاء عزاءكم
    انا لله وانا اليه راجعون

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  2. ٣
    زائر

    رحمها الله وغفر لها وجعل قبرها روضة من رياض الجنة
    ورفع درجتها في عليين
    وأحسن الله عزاء أهلها واعانهم على جميل الصبر وحسن السلوان
    إنا لله وإنا إليه راجعون

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  3. ٢
    غرووب

    انا لله وإنا اليه راجعون
    ولا حول ولا قوة الا بالله
    الله يرحمها ويغفر لها يارب ويثبتها عند السؤال ويجعل ماأصابها تكفيرا لذنوبها
    …رحمك الله يا لطيفه😢

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  4. ١
    جابر العبدلي

    رحمها الله رحمة واسعة ولاحول ولا قوة الابالله

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