تنمية فيفاء تشارك في خدمة ضيوف الرحمن | فيفاء أون لاين
الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 4 سبتمبر 2017 ميلاديا

تنمية فيفاء تشارك في خدمة ضيوف الرحمن

تنمية فيفاء تشارك في خدمة ضيوف الرحمن
المشاعر المقدسة - فيفاء أون لاين

تشارك لجنة التنمية الاجتماعية في فيفاء في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال حج هذا  العام 1438 هـ وذلك عبر فريق الجوالة التابع للجنة .
حيث يضم الفريق الكشفي 17 عضوا يقدم العديد من الخدمات المساندة كإرشاد الحجيج ومساعدة كبار السن والعديد من الخدمات الأخرى، وذلك ضمن فرق جمعية الكشافة العربية السعودية .
وقد وصلت الفرقة إلى المشاعر المقدسة وبدأت بالمسح الميداني والإرشادي في همة عالية وحرص من جميع المشاركين .

يشار إلى أن جوالة تنمية فيفاء حققت خلال السنوات الماضية إنجازات ومراكز أولى في تميزها خلال المشاركة في معسكرات ضيوف الرحمن .

 

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابنهم

    جزاكم الله خير وماقصرت بس عندي استفسار
    الى يبغى يسجل كيف الطريقه لان لانسمع بتسجيل او شي من هاذا او تنحصر ع عائلات محدده كالعاده !!!!!!

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