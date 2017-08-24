تنمية فيفاء تشارك في خدمة ضيوف الرحمن

تشارك لجنة التنمية الاجتماعية في فيفاء في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام 1438 هـ وذلك عبر فريق الجوالة التابع للجنة .

حيث يضم الفريق الكشفي 17 عضوا يقدم العديد من الخدمات المساندة كإرشاد الحجيج ومساعدة كبار السن والعديد من الخدمات الأخرى، وذلك ضمن فرق جمعية الكشافة العربية السعودية .

وقد وصلت الفرقة إلى المشاعر المقدسة وبدأت بالمسح الميداني والإرشادي في همة عالية وحرص من جميع المشاركين .

يشار إلى أن جوالة تنمية فيفاء حققت خلال السنوات الماضية إنجازات ومراكز أولى في تميزها خلال المشاركة في معسكرات ضيوف الرحمن .