“أمير جازان” بالنيابة يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الأضحى

فيفاء أو لاين ـ جازان

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة توجيهاته لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 3 ذي الحجة 1438 حتى بداية عودة العمل الرسمي وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة محافظ صبيا / علي بن موسى زعلة أن أمير المنطقة بالنيابة طالب الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد مع تفعيل الرقابة الميدانية والبيطرية على المسالخ والأماكن المعدة لذبح الأضاحي للتأكد من إلتزامها بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

وأضاف “زعلة” أن سمو أمير المنطقة بالنيابة سيكون متواجداً على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.