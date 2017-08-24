“مرور عسير” تحويل مسار الحركة المرورية “بمحافظة البرك”

أعلنت إدارة مرور منطقة “عسير” أنها وبالتعاون مع فرع وزارة النقل بمنطقة “عسير” سوف تقوم بتحويل الحركة المرورية في جزء من طريق الساحل.

وقال مرور عسير وقفاً للوطن إنه سيتم تحويل الحركة المرورية في المنطقة الواقعة شمال محافظة البرك من “جبل الصاعقة” إلى ما قبل متنزه “درة عمق” ، حيث سيتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين على المسار المتجه إلى مكة المكرمة وستبدأ إدارة الطرق في إعادة تأهيل الطريق ، ورفع مستواه إلى طريق سريع ، حيث سيكون طول التحويلة ثلاثة كيلو مترات، وسوف تعقبها مراحل أخرى.

ودعت إدارة “مرور عسير” و إدارة الطرق والنقل جميع سالكي الطريق إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطريق والالتزام باتباع أنظمة وتعليمات المرور.