وزير العدل القطري السابق يعلن مغادرة الدوحة ويكشف فساد النظام القطري

كشف حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منسوب لوزير العدل القطري السابق ولمعارض القطري البارز حالياً “نجيب النعيمي”، عن مغادرته إلى سنغافورة، بعد فرض الإقامة الجبرية والتعذيب النفسي في قطر.

ونشر الحساب تغريدة جاء فيها: “الحمدلله نحمده ونستعينه ولله الحمد غادرت قطر إلى سنغافورة بعد فرض الإقامة الجبرية والتعذيب النفسي.. أخوكم نجيب النعيمي : وزير العدل السابق”.

وجاء في تغريدة أخرى: “تم احتجازي لمدة 33 يومًا انفراديًا بالإضافة إلى شهرين في السجن العادي، وبقية المدة إقامة جبرية في المنزل إلى أن منّ الله عليّ بالحرية ومغادرة قطر”.

وكشفت تغريدة نشرت في الحساب عن السبب الذي أدى لاحتجاز النعيمي، جاء فيها: “احتجازي جاء بعد تغريدة أطالب فيها بتعويض 44 مليون ريال بسبب قطعة أرض تم أخذها دون وجه حق من حمد بن جاسم بن جبر”، مكملًا في تغريدة أخرى: “جمّدت جميع الأرصدة التابعة لي بالبنوك القطرية بأوامر عليا ولا أعرف سبب ذلك”.

وكشفت الحساب في تغريدة أخرى عن وجود مختطفين وسجون سرية تدار خفية في قطر من قبل قوات أمنية خاصة بعيدًا عن أعين الجهات الرسمية، حيث كتب: “رأيت في سجون أمن الدولة مناظر وقصصًا لمواطنين قطريين منسيين منذ عشرة وعشرين عامًا وانقطعت أخبارهم عن أهلهم”.

وأكد الحساب عدم علم النعيمي بوجود تلك السجون السرية، خلال قيادته لوزارة العدل، متابعًا: “27 عامًا أمضيتها في خدمة وزارة العدل ويعلم الله أنني لم أكن أعرف بأن هناك سجونًا مخفية عن الأنظار وهي خاضعة تحت سيطرة أجهزة أمنية خاصة”.

وكشف الحساب أيضًا أن: “هناك الكثير من أبناء آل مره يقبعون في السجن منذ ما يقارب 15 سنة و20 سنة منسيين”

وشدد الحساب على أنه لا يرتبط بأي جهة أو دولة ردًا على اتهامات بأن الحساب لا يتبع النعيمي قائلًا: “لا إله إلا الله وأنتو أي حد يقول كلمة حق قلتو أبوظبي والرياض؟ خليك منطقي شوي وأهل قطر كلهم يعرفون قضيتي”.

يشار إلى أن النعيمي محامٍ معروف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي المعروف بـ”ابن الذيب”، وكان ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما أنه ترأس لجنة العام 2003 للدفاع عن إسلاميين مسجونين في غوانتانامو.