قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

وجاء توزيع الفرق الـ 32 المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، إلى المجموعات الثماني كما يلي :
نتائج القرعة – المجموعة A : – بنفيكا – مان يونايتد – بازل – سيسكا موسكو
نتائج القرعة – المجموعة B : – بايرن ميونخ – سان جيرمان – أندرلخت – سيلتك
نتائج القرعة – المجموعة C : – تشيلسي – أتلتيكو مدريد – روما – كارباخ
نتائج القرعة – المجموعة D : – يوفنتوس – برشلونة – أولمبياكوس – سبورتينغ لشبونة.
نتائج القرعة – المجموعة E : – سبارتاك موسكو – إشبيلية – ليفربول – ماريبور
نتائج القرعة – المجموعة F : – شاختار – مان سيتي – نابولي – فينورد
نتائج القرعة – المجموعة G : – موناكو – بورتو – بيشكتاش – لايبزيغ
نتائج القرعة – المجموعة H : – ريال مدريد – دورتموند – توتنهام – أبويل.
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