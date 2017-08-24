 قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية
سلطان الحربي _ فيفاء أون لاين
حسمت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد 2017/2018، التي سحبت اليوم الخميس في حفل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مونت كارلو، توزيع الفرق على المجموعات الثماني في الدور الأول للبطولة.

وجاء توزيع الفرق الـ 32 المشاركة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، إلى المجموعات الثماني كما يلي :

نتائج القرعة – المجموعة A : – بنفيكا – مان يونايتد – بازل – سيسكا موسكو

نتائج القرعة – المجموعة B : – بايرن ميونخ – سان جيرمان – أندرلخت – سيلتك

نتائج القرعة – المجموعة C : – تشيلسي – أتلتيكو مدريد – روما – كارباخ

نتائج القرعة – المجموعة D : – يوفنتوس – برشلونة – أولمبياكوس – سبورتينغ لشبونة.

نتائج القرعة – المجموعة E : – سبارتاك موسكو – إشبيلية – ليفربول – ماريبور

نتائج القرعة – المجموعة F : – شاختار – مان سيتي – نابولي – فينورد

نتائج القرعة – المجموعة G : – موناكو – بورتو – بيشكتاش – لايبزيغ

نتائج القرعة – المجموعة H : – ريال مدريد – دورتموند – توتنهام – أبويل.

 

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