يقظة حارس بلدية فيفاء تؤدي للقبض على سيارة مسروقة

علمت فيفاء أون لاين أن سيارة مسروقه من مدينة جيزان اقتحمت بوابة بلدية فيفاء مساء اليوم , وفي التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة أن حارس الأمن والسلامة ببلدية فيفاء لاحظ عبور سيارة تمشي بسرعة عالية باتجاه مبنى البلدية , حيث قام على الفور باعتراضها من الخروج من البوابة وحجز المركبة والتواصل مع شرطة فيفاء رغم محاولة سائق المركبة إقناعه بالسماح له بالخروج قبل وصول الشرطة إلا أن حرص ويقظة حارس الأمن حالت دون ذلك .

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع واتضح أن السيارة مسروقة من مدينة جيزان وقامت بالاجراءات المطلوبة واستكمال التحقيقات في ذلك .

وقد شكر رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف حارس الأمن على يقظته وقيامه بعمله على أكمل وجه .